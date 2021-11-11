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Двох нападників на журналістів у “Укрексімбанку” поновили на посадах

11/11/2021 17:01

Двох співробітників “Укрексімбанку”, які 4 жовтня напали на журналістів програми “Схеми”, поновили на посадах.

Йдеться про директора департаменту банківської безпеки “Укрексімбанку” Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, пише “Радіо Свобода”.

Факт поновлення співробітників журналістам підтвердили у фінустанові. Обидва є обвинуваченими у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів.

Наказ про поновлення Тельбізова і Осіпова датовано 9 листопада. У ньому йдеться про завершення внутрішнього розслідування в банку.

Раніше Тельбізова відсторонили від посади. Про відсторонення Осіпова публічно не заявляли, але йому вручили підозру, а згодом офіційне обвинувачення у кримінальній справі про напад на журналістів.

Їх дії слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 (“Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища”) та 126 (“Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень”).

Досудове розслідування вже завершене, справа скерована до суду. Підготовче засідання призначене на 29 листопада 2021 року.

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Нагадаємо, 4 жовтня на знімальну групу програми розслідувань “Схеми” (“Радіо Свобода”) було скоєно напад під час інтерв’ю з головою правління “Укрексімбанку” Євгеном Мецгером нібито через одне з питань, яке не сподобалось.
Керівниця “Схем” Наталія Седлецька одразу повідомила, що співробітники банку відібрали дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. За інформацією журналістів, увесь цей час знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку в його присутності. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео всього інтерв’ю та самого нападу було видалено. Згодом його вдалося відновити.
“Укрексімбанк” тоді відкинув звинувачення в порушенні законодавства й звинуватив журналістів у провокації та спробі заволодіти банківською таємницею.

Наглядова рада “Укрексімбанку” 6 жовтня відсторонила голову правління Мецгера на період розслідування нападу на журналістів і призначила виконувачем обов’язків голови банку члена правління Сергія Єрмакова.

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