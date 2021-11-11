Вперше в історії: СБУ передала Міноборони вилучене під час спецоперацій озброєння на 1 млрд грн

Служба безпеки України звітує, що передала велику партію озброєння Міністерству оборони України – йдеться про арсенал загальною вартістю близько 1 млрд грн, який контррозвідка вилучила у ході спецоперацій.
Про це пресцентр СБ повідомив у четвер, 11 листопада.
“Вказане озброєння було визнано речовими доказами у провадженнях СБУ і перебувало під арештом. Зважаючи на обстановку в державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання: Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Це перший подібний випадок в історії України“, – наголошують у СБУ.
Зокрема, СБУ в ході обшуків вилучено та передано Міністерству оборони України озброєння загальною вагою понад 500 тонн:
“Так, російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і з невстановленою метою накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку. СБУ відкрила за цим фактом кримінальне провадження”, – додали в спецслужбі.
Також було встановлено, що документи про легальне ввезення та зберігання військової продукції були відсутні.
Використання вказаного військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних сил України, додали у СБ.
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