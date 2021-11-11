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Вперше в історії: СБУ передала Міноборони вилучене під час спецоперацій озброєння на 1 млрд грн

11/11/2021 16:30

Служба безпеки України звітує, що передала велику партію озброєння Міністерству оборони України – йдеться про арсенал загальною вартістю близько 1 млрд грн, який контррозвідка вилучила у ході спецоперацій.

Про це пресцентр СБ повідомив у четвер, 11 листопада.

“Вказане озброєння було визнано речовими доказами у провадженнях СБУ і перебувало під арештом. Зважаючи на обстановку в державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання: Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Це перший подібний випадок в історії України“, – наголошують у СБУ.

Зокрема, СБУ в ході обшуків вилучено та передано Міністерству оборони України озброєння загальною вагою понад 500 тонн:

  • зброю (гранатомети);
  • боєприпаси (міни та постріли до гранатометів);
  • вибухові речовини (тротил);
  • 36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК «Печора) та супутнє обладнання до них;
  • складові до вогнепальної нарізної зброї;
  • двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу «Су» та «МіГ»);
  • комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;
  • фосфорні та соляні кислоти.

“Так, російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і з невстановленою метою накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку. СБУ відкрила за цим фактом кримінальне провадження”, – додали в спецслужбі.

Також було встановлено, що документи про легальне ввезення та зберігання військової продукції були відсутні.

Використання вказаного військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних сил України, додали у СБ.

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