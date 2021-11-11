Справа майора Ковальова: наслідки критики Зеленського, непокора, звільнення із ЗСУ й несподіване рішення суду

Роман Ковальов перед Шевченківським райсудом Києва. Фото: Катерина Петренко / "Новинарня"

автор: Катерина Петренко

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Справа про “непокору” майора Романа Ковальова, який розкритикував президента Зеленсьного спершу очно, а потім у фейсбуці, підійшла до розгляду в суді по суті. Але далі не рушила. Суддя Шевченківського райсуду Києва Євгеній Сидоров 9 листопада відмовився призначати це провадження до розгляду по суті й повернув обвинувальний акт прокуророві через невідповідність.

Таким чином, суддя Сидоров фактично став на бік бунтівного Ковальова.

“Цей суддя нещодавно зобов’язав ДБР відкрити справу по “вагнерівцях”. Він вдруге вчиняє дії, який ми не звикли бачити в сучасній судовій системі. Я сподіваюсь, що він вистоїть”, – коментує Роман Ковальов.

При цьому прокурор тікає від пояснень, а Командування Сухопутних військ – інша сторона процесу – наполягає на провині майора, вже колишнього військовослужбовця ЗСУ.

На підготовчому засіданні була присутня журналістка “Новинарні“, яка розбиралася в хитросплетіннях “справи Ковальова”.

Від слів і дописів до розслідувань і суду

Як “Новинарня” вже писала, вся ця історія почалася з того, що в день пам’яті Іловайської трагедії 2019 року на території меморіального комплексу Міноборони офіцер відділення інформаційної боротьби Командування Сухопутних військ Роман Ковальов звернувся до президента Володимира Зеленського з питанням, чому той у 2014-му не пішов в армію, хоча мав три повістки.

Згодом, 23 січня 2020 року, наказом командувача Сухопутних військ Сирського Ковальову оголосили сувору догану за “повідомлення негативного характеру” в соцмережі про президента Зеленського.

Тоді негативний допис про керманича країни у фейсбуці спричинив службове розслідування, допис був видалений, але надалі таких розслідувань щодо Ковальова було ще чимало.

Майор Ковальов заявив, що, як і кожен громадянин України, має право публічно критикувати владу, й оскаржив наказ про догану до суду.

Наразі рішення в тій справі немає через проведення експертизи, що, за словами, Ковальова, має встановити, чи завдала сувора догана йому шкоди. Колишній майор звинувачує чинного командувача СВ ЗСУ Олександра Сирського в спробі підкупу експертів та каже, що подальше його тривале переслідування відбувається саме тому, що мав зухвалість критикувати владу.

“Десятки службових розслідувань за вигаданими приводами, притягнення до адміністративної відповідальності, звинувачення у кримінальному злочині, який не скоював, і врешті-решт звільнення з лав ЗСУ за службову невідповідність”, – переказує відставний офіцер етапи його протистояння з “сухопуткою”. Утім, колишній севастополець, який воював на Донбасі в складі батальйонів “Шахтарськ”, “Айдар” та в 17-й бригаді, Ковальов уже й сам був не проти звільнитися з війська.

За його словами, всього переліченого владі виявилось замало, і тому його вирішили запроторити до в’язниці за “замовною” справою. Ковальову інкримінували відкриту відмову виконати наказ за ч. 3 ст. 402 Кримінального кодексу (непокора в умовах особливого періоду). Відтак Романові загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.

Він уже звільнився зі Збройних сил і тепер ходить до суду як цивільний.

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“Інший суддя” завертає обвинувальний акт прокурору

На підготовчому засіданні в Шевченківському райсуді 9 листопада суддя Євгеній Сидоров відмовився призначати справу про “непокору” Ковальова до розгляду по суті. Він повернув обвинувальний акт прокурору через “невідповідність”.

Прокурор Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Руслан Балійчук при цьому не відмовляється від обвинувачення. На його думку, обвинувальний акт щодо Ковальова відповідає вимогам законодавства.

При цьому обвинувач у документі продовжує величати Ковальова “майором” – попри те, що той ще 18 червня був звільнений із лав Збройних сил України.

У засіданні між суддею Сидоровим та прокурором Балійчуком виникла перепалка.

Суддя: Не махайте головою, ви не в інституті. Чи ви надіялись, що буде інший суддя?

Прокурор: Е-е… У нас дискусія, пане суддя?

Суддя: Ні, я хочу встановити, чи ви знаєте норми законодавства. Відкривайте в гуглі 291-шу статтю [Кримінального процесуального кодексу] й читайте, аби знати, що направляти.

Фактично суд пристав на позицію адвоката Вадима Колокольнікова. І він, і його клієнт кажуть, що “не розуміють” обвинувачення. Вони також наголошують, що Ковальов – цивільна особа, і він не є суб’єктом військового злочину.

“Обвинувальний акт дублює повідомлення про підозру і не містить зрозумілого викладу фактичних обставин. У чому непокора? Він мав “взяти під козирок”, просто подякувати за наказ про його призначення та побігти до цього міста Бахмут, покинувши місце служби [в Києві]? Справу розглядати неможливо через невідповідності”, – вважає захист.

Обвинувальний акт (гортайте):

“Я людина, яка єдина на світі знає краще за всіх, як там і що було. А з підозри та обвинувального акту я досі не розумію, який саме злочин я скоїв.

Улюблений прийом слідчих ДБР та прокуратури – коли їм нема що приліпити, вони, як за часів Сталіна, звинувачують тебе бодай у чомусь, а ти маєш у суді захищатися незрозуміло від чого.

Вони звинувачували мене спершу в тому, що я не взяв у руки “бомажку”. Потім вони сказали, що я відмовився відверто виконувати наказ. Але як це виражалось? Має бути, що я, наприклад, кинув стільця. Та цього не було. Їм нема чого мені “пришити”, – переконує Роман Ковальов.

“Покарання за наказ, якого не існує”: позиція Ковальова

Роман Ковальов каже, що його намагаються судити за невиконання нібито “незаконного” наказу від 6 лютого 2020 року щодо призначення його начальником штабу – першим заступником командира мотопіхотного батальйону 54-ї окремої механізованої бригади оперативного командування “Схід” СВ ЗСУ (ппд – місто Бахмут Донецької області).

“Наказ не відповідає ні по формі, ні по суті. Він по особовому складу, а не по стройовій [частині]. Наказ не для мене, а для командирів обох частин: одному повідомляють, що з нашої частини військовослужбовець поїде до іншої частини”, – пояснює відставний офіцер.

“Наказ кадровий і впливає як на службу, так і на твоє грошове забезпечення. Він має бути літера в літеру, як в зразку. У зразку зазначено, що це має бути переведення з однієї посади на іншу в якості підвищення або на рівнозначну. Але мої начальники свідомо прибрали це. Бо якщо написати, що переводять на нижчу посаду, то цим порушують мої права.

Мене без моєї згоди понижено на п’ять ступенів униз.

Держава була зобов’язана через скорочення знайти мені рівнозначну посаду. Вони не шукали, просто перевели на нижчу.

Також у статуті вказано, що якщо я вчинив непокору, командувач був зобов’язаний мене негайно арештувати. Цього не було, бо не було ніякої непокори.

Лише у квітні цей наказ виплив, і щодо його невиконання командування склало повідомлення про можливе вчинення правопорушення. А до того я ходив на службу”, – розповів Роман Ковальов.

У березні 2020 року майор через ОАСК вирішив оскаржити наказ і домогтися його визнання незаконним. За його словами, в суді дізнався, що наказ скасували.

Відтак Ковальов переконаний: його віддають під суд за наказ, якого не існує.

Сканкопія витягу з наказу:

Роман зазначає, що 15 квітня йому намагалися знову довести цей наказ, який він “і так знає”. Але, за його твердженням, на той час мав бути окремий наказ по стройовій частині, у якому на підставі наказу командувача він мав би здати посаду, форму, отримати припис і рушити в батальйон бойової бригади в Бахмут. Ковальов запевняє, що такого наказу по стройовій до 15 квітня включно не існувало.

У повідомленні про можливе вчинення кримінального правопорушення вказано, що Ковальов з місця служби не вибув та до виконання наказу не приступив.

Але адвокати Ковальова вважають, що якби той вибув із Києва до Бахмута, то незаконно покинув би місце служби.

“Генерали не знають статутів. Вони подумали, що якщо я відмовився взяти цей наказ, то вони наштампують по мені справу за непокору! За добу вони склепали повідомлення про можливе вчинення правопорушення і відправили його до ДБР, ВСП та прокуратури. Здогадуюсь, що правоохоронці телефонують командуванню і кажуть: “Хлопці, потрібно зробити ту ж процедуру, але правильно”, – каже відставний військовий.

22 квітня таки з’явився наказ по стройовій частині. Але Ковальов вважає, що таким чином проти нього створили “штучні докази винуватості”.

Роман Ковальов стверджує, що після того, його як його притягнули до дисциплінарної відповідальності за критичний пост у фейсбуці, він оскаржив своє покарання за критику Зеленського в суді, і це дало початок його шляху до лави підсудних.

“Не хотів переходити в бойову бригаду”: позиція командування

Прокурор відмовився коментувати для “Новинарні” позицію обвинувачення. Представників позивача – Командування СВ ЗСУ – в суді теж не було.

Натомість радниця командувача Сухопутних військ Альона Шевцова дала “Новинарні” окремий коментар, у якому заперечила політичне переслідування Ковальова. Вона запевняє, що все почалося не з критики президента Зеленського у 2019 році та на початку 2020-го, а вже з небажання Ковальова переводитись у бойову бригаду на Донбас у 2020-му.

“У Збройних силах всі не можуть бути генералами на хороших місцях – комусь треба і в бойових бригадах служити.

Коли ця ситуація (конфлікт навколо майора Ковальова – “Н”) розпочалась, я безпосередньо сама ходила до керівництва, щоб не було несправедливих дій щодо військового. Я підняла всі документи, щоб розібратись.

Посада Романа скорочувалася, і він про це знав. Йому дали призначення в бойову бригаду. Це не покарання. Багато моїх друзів служать у бойових бригадах і вважають це за честь. Є комбати, які були щасливі, коли їх забирали назад у війська – бо людям, які воювали, важко в штабах”, – пояснює волонтерка Шевцова, яка тісно співпрацює з командувачем “сухопутки”.

“У зв’язку зі скороченням Роман мав відбути в бойову бригаду на нову посаду, але почалися незрозумілі рухи: Роман опинився в госпіталі, потім у лікарні. Він не прийшов до командування, щоб закрити це питання і по-людськи попросити відношення в якусь іншу бригаду. Він знімав на телефон і залякував лікарів, які йому телефонували. Ховався від людей, які хотіли зафіксувати, де він перебуває.

А є ж певна процедура. Армія – це не дитячий садок, де захотів – лікуєшся і нікому не кажеш, де ти і що робиш. Військовий має дотримуватись порядку. А тут

людина сама почала активно створювати проблеми, а далі – використовувати їх у своїх цілях.

Ймовірно, він політичну кар’єру будує. Але ж не можна використовувати для цього Збройні сили України”, – припустила Альона Шевцова.

Радниця генерала Сирського вважає: Ковальов знав, що його посада буде скорочена, ще до того, як образив президента.

Шевцова надала “Новинарні” підготовлену юристами КСВ детальну інформацію щодо, на їхнє переконання, вчинених дисциплінарних порушень Ковальовим на посаді офіцера відділення інформаційної боротьби оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Подаємо цю позицію дослівно:

“Майор Роман Ковальов був прийнятий на військову службу до Командування Сухопутних військ Збройних Сил України з резерву в травні 2019 року. До виконання обов’язків ставився недбало, неодноразово порушував вимоги Військової присяги та статутів Збройних Сил України і, як наслідок, притягався до дисциплінарної відповідальності.

Систематичні порушення дисципліни в особливо цинічній формі стали проявлятися у майора Р. Ковальова з березня 2020 року. Зокрема офіцер дозволяв собі не ходити на службу тижнями без жодних поважних причин, наприклад з 23 березня по 6 квітня 2020 року та з 9 квітня по 13 квітня 2020 року, через що він був попереджений про неповну службову відповідність.

Після переходу Командування Сухопутних військ ЗС України на організаційно-штатну J(G)-структуру згідно стандартів країн Північноатлантичного альянсу, майора Р. Ковальова було призначено на рівноцінну посаду начальника штабу – першого заступника командира мотопіхотного батальйону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ. Ця військова частина має визначний бойовий шлях та успішно виконує бойові завдання в Донецькій та Луганській областях, тож майор Ковальов отримав можливість довести свій патріотизм під час операції Об’єднаних сил безпосередньо на полі бою.

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Але майор Р. Ковальов 15 квітня 2020 року відкрито відмовився виконувати наказ, через що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у місті Києві здійснюється кримінальне провадження. Слід зазначити, що офіцер спробував оскаржити наказ в судовому порядку, але суд першої та апеляційної інстанції дійшли до висновку про відмову в позовних вимогах Роман Ковальову, а рішенням Касаційного адміністративного суду його касаційну скаргу повернуто за відсутності підстав для відкриття касаційного провадження.

У цей же час до Командування Сухопутних військ ЗС України надійшли матеріали про інші негідні вчинки майора Р. Ковальова, а саме нецензурну лайку і погрози на адресу чергового контрольно-пропускного пункту одного з військових містечок та хуліганські дії по відношенню до начальника відділення кардіоревматології Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь».

24 квітня 2020 року майор Роман Ковальов відмовився отримувати припис та вибути для проходження служби до окремої механізованої бригади, чим порушив Військову присягу, вимоги Статуту внутрішньої служби та Дисциплінарного статуту. Саме через це він був звільнений з військової служби через службову невідповідність.

Спроби прикрити власну службову невідповідність, недисциплінованість та некомпетентність політичними чи іншими причинами є вчинками, не гідними Українського офіцера, військовослужбовця та громадянина”.

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Хто фальсифікував справу щодо непокори?

Сам Роман Ковальов запевняє, що до фальсифікації кримінальної справи проти нього причетні вищі військовики, і про це промовисто свідчать матеріали провадження.

За його словами, свідчення шести свідків, п’ятеро з яких були присутні при нібито “непокорі”, а шостого не було, слово в слово копіюють результати службового розслідування командування Сухопутних військ (пан Роман надав “Новинарні” ці документи також).

На його переконання, справа сфальсифікована ще й тому, що слідчі підробили документи щодо територіальної підсудності, аби прихильний до ДБР Голосіївський райсуд обмежив Ковальова в ознайомленні з доказами. Роман каже, що мав лише чотири години, щоб ознайомитись із чотирма томами матеріалами справи.

Відтак Ковальов анонсує оприлюднення нових прикладів причетності до фальсифікацій вищого керівництва Сухопутних військ.

“Будь-яка людина, незалежно від того, де вона працює чи служить, має право чесно висловлювати свою думку. Це і є демократія”

Як виглядає, “справа Ковальова” не зовсім “чорно-біла” – вона поєднала і політичні моменти, й особисті конфлікти, і юридичну затятість.

Утім, хай там як, на її початку справді мали місце догани й службові розслідування з приводу критики на адресу президента Зеленського. В демократичній Україні командування могло б зупинитися вчасно, але маємо те, що маємо. Цей судовий процес точно не покращує імідж ЗСУ, але політично-правовий маховик набрав обертів.

До всього, вже колишній майор Ковальов став частим гостем опозиційних телеканалів та отримав чималу “вуличну” підтримку антивладних політичних сил.

Підтримати Романа Ковальова під суд прийшли активісти партії “Демократична сокира”, прибічники “Європейської солідарності” та інші небайдужі громадяни. Серед них – і кримчанка, волонтерка Наталія Лютікова.

“Роман – мій земляк. Я покидала Крим у 2014 році та виїздила в Україну, бо її майбутнє – демократичне. Усе, що цьому заважає – неправильний шлях. Роман заслуговує на повагу, бо 2014 року не зрадив присязі і пішов захищати нашу країну. Тепер триває боротьба за справедливість, щоб будь-яка людина, незалежно від того, де вона працює чи служить, мала право чесно й відкрито висловлювати свою думку. Це і є демократія”, – коментує Наталя.

“Я дуже уважно стежу за справою, обізнана в деталях, і мені достатньо інформації, аби скласти власну думку, що це – несправедливе переслідування Ковальова за критику влади. Ті інструменти, які використовуються, щоб придушити його спроби говорити правду, лише підтверджують це. І щоб Роман не був сам на сам із системою, я приходжу його підтримати”, – каже Лютікова.

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