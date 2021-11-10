Україна посилює охорону держкордону з Білоруссю

Україна посилює охорону кордону з Білоруссю. Відомо, що будуть задіяні прикордонники, нацгвардійці, сили територіальної оборони.
Про це за підсумками засідання РНБО у середу, 10 листопада, заявив глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.
“Ми сьогодні приймаємо рішення про посилення присутності Державної прикордонної служби на українсько-білоруському кордоні. Сьогодні були визначені ділянки найбільш можливі для масового скупчення мігрантів коло державного кордону і також буде посилено державний кордон силами Національної гвардії та Національної поліції”, – заявив міністр.
З його слів, у “найближчий час” буде залучено підрозділи територіальної оборони в прикордонних областях, щоби перевірити і провести навчання по взаємодії і “бути готовим до будь-яких можливих сценаріїв у разі потрапляння незаконних мігрантів (до кордонів України)”.
Міністр запевнив, що у разі негативного сценарію відповідь українських силовиків жорсткою, чіткою, коректною в межах закону, що регламентує захист держрубежа.
Додамо, що Рада національної безпеки та оборони України на засіданні в середу обговорила дії України у відповідь на міграційну кризу, що склалась на кордоні Білорусі та Польщі.
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