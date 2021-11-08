В Україну доставили нову партію вакцини Pfizer

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В Україну на вихідних доставили нову партію вакцини проти COVID-19 “Комірнаті” (Pfizer).

Як передає “Новинарня“, про це в понеділок, 8 листопада, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нову партію закупили за кошти державного бюджету. Загальна кількість вакцин у поставленій партії – 1 мільйон 400 тисяч доз.

Також Фонд ЮНІСЕФ доставив в Україну ще 2 930 300 доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna. Ця партія надійшла безкоштовно в рамках глобальної ініціативи COVAX.

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