Віднині невакцинованих держслужбовців і освітян не пускатимуть на роботу, – МОЗ

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Із понеділка, 8 листопада, нещеплені працівники, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

МОЗ, згідно з наказом від 4 жовтня 2021 року №2153, зареєстрованим в Мін’юсті 7 жовтня 2021 року за №1306/36928, затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.

Відповідно до наказу, обов’язковим щепленням проти COVID-19 підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів та закладів освіти.

Наказ набирає чинність через місяць з дня його публікації – 8 листопада.

Працівники, які не щепились проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Освітяни та працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, відповідно до переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595, не підлягатимуть обов’язковій вакцинації.

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