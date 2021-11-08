Розвідка доповість на комітеті Ради про ситуацію на кордоні з Росією, – Безугла

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України доповість про ситуацію на кордонах із Російською Федерацією на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це в понеділок, 8 листопада, повідомила заступниця голови комітету, “слуга народу” Мар’яна Безугла у фейсбуці.

“Сьогодні ГУР МОУ доповість на засіданні Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки про ситуацію на кордонах з РФ”, – написала вона.

Безугла також зазначила, що на засіданні члени комітету спільно працюватимуть з новим міністром оборони Олексієм Резніковим і щодо виконання Державного оборонного замовлення.

Як інформувала “Новинарня“, 30 жовтня американське видання The Washington Post опублікувало матеріал про те, що США і Євросоюз фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. При цьому були відзначені “незвичайні переміщення” техніки та військових у західному регіоні РФ, що нагадує ситуацію, яка виникла у квітні цього року та викликала резонанс у міжнародній спільноті.

1 листопада в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що не зафіксували додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною, а інформацію про передислокацію вважає елементом інформаційно-психологічних дій.

1 листопада американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником Maxar Technologies, на підтвердження попередньої публікації The Washington Post про стягування російських військ і техніки до кордонів України.

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