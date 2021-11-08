Новий уряд Чехії буде готовий підтримати членство України в ЄС, – посол

Посол Чехії в Україні Радек Матула повідомив, що новий уряд Чехії буде готовий підписати меморандум щодо європейських прагнень України.
Про це дипломат заявив під час панельної дискусії форуму “Re:Open Zakarpattia”, видання Info Post.
“Республіка Чехія повторює, що підтримує суверенітет України і вважає, що ці питання не можуть бути предметом обговорень. Ми намагаємося поглибити нашу співпрацю, підтримуємо європейський вибір України і підтримуємо її зусилля на шляху до реформ”, – сказав Матула.
“Я думаю, що новий уряд Чехії, який сформується на наступному тижні, буде готовий підписати меморандум щодо європейських прагнень України. Я говорю про документ, який був підписаний з Балтійськими країнами, а також Польщею та Словаччиною”, – пояснив дипломат.
Посол також нагадав, що Чехія очолюватиме Європейську раду у другій половині 2022 року.
“Україна є не тільки важливим партнером для двосторонньої співпраці, але й стратегічним партнером для ЄС. Тому необхідно чітко зрозуміти, де ми можемо посилити відносини між Україною і ЄС на майбутні роки”, – додав Матула.
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