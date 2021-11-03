У Чехії домовилися про формування урядової коаліції та розподіл посад

Чеський парламент. Ілюстративне фото

У Чехії центристські та правоцентристські партії досягли домовленості щодо формування коаліційного уряду більшості та порядку денного.

Про це заявив голова Громадянських демократів (ODS) і майбутній прем’єр-міністр Петр Фіала, інформує “Європейська правда”.

П’ять партій домовилися про розподіл державних посад.

“Ми досягли згоди щодо нашого коаліційного договору, ми також узгодили порядок денний нашої коаліції”, – сказав Фіала на брифінгу після переговорів, які тривали понад 12 годин.

Партії, об’єднані у дві коаліції, здобули 108 з 200 місць у нижній палаті парламенту на виборах у жовтні, обійшовши чинного прем’єр-міністра Андрея Бабіша.

Новий уряд складатиметься з 18 міністрів. Партії коаліції “Разом” матимуть одинадцять місць в уряді.

У коаліції Піратської партії та STAN будуть сім міністрів, в тому числі глава МЗС. У чеських ЗМІ серед претендентів на посаду головного дипломати називають депутата від “піратів” Яна Ліпавського.

Сенат Чехії почав процедуру позбавлення повноважень президента Мілоша Земана після висновку медиків про те, що його стан здоров’я не дозволяє йому виконувати обов’язки президента.

Водночас поліція Чехії заявила про можливий “злочин проти республіки” після брифінгу про стан Земана, а ЗМІ повідомили, що підпис на документі про скликання Палати депутатів відрізнявся від звичного підпису президента.

Згодом стало відомо, що ще до госпіталізації Земана поліція і Служба державної безпеки та інформації (BIS) почали розслідувати витік секретної інформації з адміністрації президента.

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