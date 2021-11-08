На Вінниччині СБУ блокувала міжнародну шахрайську схему з сурогатного материнства

У Вінницькій області Служба безпеки України викрила міжнародну злочинну схему.

Як інформує пресслужба СБУ в понеділок, 8 листопада, зловмисники створили шахрайський бізнес під виглядом надання фіктивних послуг по програмі сурогатного материнства.

Послугами ділків скористалося щонайменше 50 іноземців і громадян України. Сума “заробітку” становила майже мільйон доларів США.

Організував схему вінницький “підприємець”. Він разом зі спільниками створив приватні компанії, у тому числі й псевдоклініку, не маючи ані ліцензії на ведення медичної практики, ані штату лікарів.

Шахрайська схема полягала у тому, що зловмисники пропонували клієнтам повний пакет послуг для участі у програмі сурогатного материнства: укладення фіктивного шлюбу, внесення завідомо недостовірних даних до медичних документів, підшукували сурогатних матерів.

Але у дійсності ділки створювали для клієнтів тільки уявлення своєї легальної діяльності. Вони надавали їм неправдиву інформацію, тим самим відтерміновуючи час викриття злочинної діяльності.

За матеріалами слідства, зловмисники були зосереджені, переважно, на іноземних “клієнтах”, яких підшукували через інтернет.

Вони розміщували неправдиву інформацію про нібито успішну діяльність “провідної медичної клініки”.

За свої шахрайські послуги зловмисники отримували від 30 до 50 тисяч доларів США.

Після отримання повної оплати або більшої її частини, зловмисники припиняли спілкування з клієнтами. Лише в поодиноких випадках для громадян, які вважали, що брали участь у програмі допоміжних репродуктивних технологій, сурогатні матері народжували дітей.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання учасників схеми та їх приватних автомобілях правоохоронці виявили:

медичну документацію з підтвердженням протиправної діяльності;

свідоцтва про одруження іноземців з громадянками України;

договори з іноземними громадянами про надання посередницьких послуг;

заяви про визнання батьківства за іноземними громадянами;

нотаріальні довіреності, підписані українськими громадянками, щодо представництва інтересів;

“чорну бухгалтерію”, банківські картки, через які відбувалися розрахунки та велику суму іноземної готівки.

За матеріалами СБУ оголошено про підозру організатору та його спільниці за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб і перевірки фактів протиправної діяльності, у тому числі щодо вчинення незаконних угод, об’єктом яких є людина, зокрема за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

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