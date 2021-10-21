СБУ затримала агента ФСБ, що пройшов спецпідготовку серед бойовиків на Донбасі

У Вінницькій області правоохоронці викрили та затримали агента ФСБ Російської Федерації, який пройшов вишкіл у терористів на тимчасово окупованому Донбасі.
Про це інформує пресцентр СБУ в четвер, 21 жовтня.
Слідством встановлено, що громадянин України приєднався до незаконних збройних формувань так званої “ЛНР” та брав участь у збройному протистоянні ЗС України.
Також він пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганщини під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним “Дикий”.
За завданням російських кураторів агент ФСБ перебрався на мирну територію України для виконання розвідувальних завдань.
У рамках кримінального провадження слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України ч.1 ст. 111 (державна зрада) та ч.1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
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