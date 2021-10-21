На Луганщині СБУ затримала ексбойовика “ЛНР” – втікав від ватажків за українською пенсією

У Луганській області контррозвідники Служби безпеки України затримали колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої “ЛНР”.
Як повідомляє пресцентр СБУ в четвер, 21 жовтня, зловмисник намагався потрапити на підконтрольну українському урядові територію для оформлення пенсії.
Раніше затриманий брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.
За інформацією СБУ, до лав бойовиків він приєднався у березні 2015 року. Там його призначили до так званої “четвертої окремої мотострілецької бригади “ЛНР”, де він займався обслуговуванням ворожої військової техніки.
Згодом зловмисник залишив угруповання і переховувався на тимчасово окупованій території Луганщини.
Тепер затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Перевіряється інформація щодо причетності зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.
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