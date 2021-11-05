СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3032951 +26488
Летальні випадки:
70842 +696
Одужали:
2492419 +13281
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14730826 (+71870). Оновлено: 08:12 05.11.2021
Home / Світ / Європа / Міноборони Польщі заявило про нові провокації на кордоні з Білоруссю

Міноборони Польщі заявило про нові провокації на кордоні з Білоруссю

05/11/2021 15:18

У Міністерстві оборони Польщі заявили про ще один інцидент на кордоні з Білоруссю, де білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських солдатів.

Про це інформує пресслужба МО Польщі у п’ятницю, 5 листопада.

“Чергові провокації на кордоні. Учора білоруський солдат спробував вистрілити з сигнального пістолета у польських солдатів. На щастя, пістолет не вистрілив”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, за сто метрів від місця події стався інший інцидент.

“За 100 метрів п’ять озброєних білорусів намагалися зруйнувати паркан, при цьому кричачи, що стрілятимуть у польських солдатів. Після виклику додаткових сил в особі представників армії та прикордонної служби білоруси відійшли”, – заявили в Міноборони РП.

3 листопада з білоруського боку також погрожували відкрити вогонь, коли польські військові не пропускали групу із близько 250 мігрантів.

“Ці дії білоруських військових виглядають як спроби ескалації, а також спроб приховати те, що на територію Польщі зайшла група мігрантів”, – заявили військові.

На офіційних ресурсах білоруських відомств немає коментарів щодо цих інцидентів.

Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 202 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.
Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції проти білоруського режиму.
Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.
Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

Читайте також:
Шантаж Лукашенка: кордон Польщі з боку Білорусі перетнули озброєні військові

Унікальних переглядів: 11
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“СН” вимагає від регламентного комітету покарати Гео Лероса за жест у Раді

Фракція “Слуга народу” вимагає від регламентного комітету Верховної Ради покарати народного депутата Гео Лероса через його поведінку на засіданні парламенту, коли він показав середнього пальця президентові Зеленському. Про це...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse