Міноборони Польщі заявило про нові провокації на кордоні з Білоруссю

Фото: пресслужба МО РП

У Міністерстві оборони Польщі заявили про ще один інцидент на кордоні з Білоруссю, де білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських солдатів.

Про це інформує пресслужба МО Польщі у п’ятницю, 5 листопада.

“Чергові провокації на кордоні. Учора білоруський солдат спробував вистрілити з сигнального пістолета у польських солдатів. На щастя, пістолет не вистрілив”, – йдеться у повідомленні.

Kolejne prowokacje na granicy. Wczoraj białoruski żołnierz próbował oddać strzał z pistoletu sygnałowego w kierunku polskich żołnierzy. Na szczęście broń nie wystrzeliła. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 5, 2021

За інформацією відомства, за сто метрів від місця події стався інший інцидент.

“За 100 метрів п’ять озброєних білорусів намагалися зруйнувати паркан, при цьому кричачи, що стрілятимуть у польських солдатів. Після виклику додаткових сил в особі представників армії та прикордонної служби білоруси відійшли”, – заявили в Міноборони РП.

3 листопада з білоруського боку також погрожували відкрити вогонь, коли польські військові не пропускали групу із близько 250 мігрантів.

“Ці дії білоруських військових виглядають як спроби ескалації, а також спроб приховати те, що на територію Польщі зайшла група мігрантів”, – заявили військові.

На офіційних ресурсах білоруських відомств немає коментарів щодо цих інцидентів.

Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 202 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції проти білоруського режиму.

Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

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