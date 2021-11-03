У Ніжині під час ремонту вулиці виявили старовинне підземелля. ФОТО

У Ніжині Чернігівської області археологи виявили підземелля, попередньо – два підвальних приміщення будівлі дворянського зібрання кінця XVIII століття.

Про це повідомив керівник археологічних робіт, кандидат історичних наук, доцент Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя Іван Кедун, передає “Укрінформ”.

“Під час реконструкції вулиці Гоголя, нагляду за закладанням дренажного колодязя, ми виявили рештки цегляної кладки. Розчистили її, дослідили і знайшли отвір. Ми туди спустилися і побачили підвальне приміщення з двох кімнат. Одне площею приблизно 7 на 9 м, друге – 7 на 3 метри, кімнати розділяє арка. Заміри – поверхневі, бо там важко дихати, небезпечно перебувати, і тому робили ми їх дуже швидко”, – розповів археолог.

За його словами, попередньо – це підвали колишньої будівлі дворянського зібрання кінця XVIII сторіччя, яка, за спогадами ніжинців, стояла ще в 50-х роках минулого століття.

Зруйнували її, очевидно, в період масового знесення старих будівель у Ніжині. Вхід у підземелля засипали, коли поруч будували пам’ятник видатному земляку-мореплавцю Юрію Лисянському (підземелля знайшли у сквері його імені).

Досліджувати знахідку, зауважив Кедун, будуть не раніше весни 2022 року. Адже, по-перше, на це треба отримати фінансування, а по-друге, в старе підземне приміщення не можна напускати холоду.

“Там велика вологість, повітря промерзне і цегла почне руйнуватися. Тому найкраще – законсервувати і вже в теплу пору року досліджувати”, – зазначив він.

Кедун додав, що підземелля дворянського зібрання – не перша археологічна знахідка на вулиці Гоголя в цьому році.

Раніше там виявили рештки дерев’яної мостової XVIII століття, залишки торгових рядів того ж періоду, старовинної бруківки. Роботи на вул. Гоголя тривають з початку літа.

У 2002 році в Ніжині біля Всіхсвятської церкви археологи знайшли підвальні приміщення грецького магістрату XVII сторіччя, які використовувались, зокрема, як винні погреби. Досліджують їх з 2015 року. Міська рада планує створити там музей.

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