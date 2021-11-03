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США внесли до “чорного списку” чотири ІТ-фірми

03/11/2021 20:49

Міністерство торгівлі США внесло до “чорного списку” чотири компанії з Ізраїлю, Росії та Сінгапуру, звинувативши їх у сприянні зловмисній діяльності у кіберпросторі.

Про це в середу, 3 листопада, інформує “Радіо Свобода”.

Під обмеження потрапили дві ізраїльські компанії, NSO Group та Candiru, російська IT-компанія Positive Technologies та сінгапурська Computer Security Initiative Consultancy PTE.

Останні дві звинуватили у причетності до обігу кіберінструментів, які використовувалися для отримання незаконного доступу до інформаційних систем, що загрожує приватності та безпеці окремих осіб та організацій у всьому світі.

“NSO Group і Candiru додані до списку на підставі свідчень того, що вони розробляли та постачали шпигунське програмне забезпечення іноземним урядам, які зловмисно використовували його щодо офіційних осіб, журналістів, бізнесменів, активістів, науковців та посольських працівників”, – ідеться в повідомленні торгового відомства.

Внесення організацій до “чорного списку” передбачає обмеження експорту, реекспорту та передачі їх товарів усередині країни фізичним та юридичним особам. Рішення ухвалює бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

Московська компанія Positive Technologies, яка займається розробками у сфері IT-безпеки, з квітня 2021 року перебуває у списку санкцій Міністерства фінансів США – за “підтримку кіберпрограми російських спецслужб”. Компанія звинувачення відкидає, зазначає видання “Медіазона”.

Влітку 2021 року ізраїльська NSO опинилася в центрі скандалу, пов’язаного з опублікованим у липні розслідуванням міжнародного медіа-консорціуму за шпигунським обладнанням, що випускається компанією Pegasus. Автори розслідування дійшли висновку, що інструменти Pegasus використовувалися при спробах зламати смартфони журналістів, правозахисників, бізнесменів та чиновників приблизно з 50 країн.

Сама NSO Group наполягала, що Pegasus призначений для використання проти злочинців та терористів та доступний лише для військових та правоохоронних структур, а також для служб розвідки та безпеки.

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