СБУ підозрює дружину Семенченка у розкраданні грошей з фонду батальйону “Донбас”

Семен Семенченко і Наталія Музика. Фото: Facebook

Служба безпеки України підозрює дружину народного депутата VIIІ скликання і екскомандира батальйону “Донбас” Семена Семенченка Наталію Музику у розкраданні грошей з рахунків “Благодійного фонду батальйону “Донбас”.

Про це в середу, 3 листопада, інформує пресцентр СБУ.

“Під час досудового слідства встановлено, що жінка, маючи доступ до карткового рахунку фонду, здійснювала розрахункові операції та зняття готівки. Грошові кошти вона витрачала на власні потреби, не пов’язані з діяльністю фонду та батальйону”, – йдеться в повідомленні.

Слідство задокументувало факт привласнення і розтрати понад 150 тисяч гривень.

“Усе це – з коштів, які жертвували наші співвітчизники на потреби та розвиток добровольчого батальйону”, – зазначають у спецслужбі.

Жінці, імені якої в спецслужбі не називають, оголошено про підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Дружина колишнього командира добровольчого батальйону “Донбас”, народного депутата VIIІ скликання Семена Семенченка Наталія Музика підтвердила вручення підозри.

“Сьогодні СБУ вручила і мені підозру. Причому зробили це на відеокамеру біля кав’ярні. Тепер я злісна крадійка. Стаття 185, ч 3. Карається позбавлення волі від трьох до шести років. Впевнена, в мене також буде суддя Вишняк. Залишилося зрозуміти, на кого залишити трьох дітей”, – написала Музика в фейсбуці.

Як інформувала “Новинарня“, 24 березня Служба безпеки України повідомила, що викрила та припинила діяльність “не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування”, або ж так званої “приватної військової компанії”. Нею нібито керували колишні учасники бойових дій у складі батальйону “Донбас” Семен Семенченко і Євген Шевченко.

За даними правоохоронців, до складу компанії входило понад 150 осіб, і вона діяла під прикриттям охоронних фірм та громадських організацій.

Підготовка членів так званої “ПВК” відбувалася на тренувальній базі на Київщині. Самі учасники називають її охоронною фірмою DBC (скорочення від Donbass Battalion Corp.), яка зареєстрована в США, а в Україні гуртує ветеранів батальйону “Донбас” для реабілітації.

Фігурантам справи оголосили підозру за статтею 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Крім того, за даними СБУ, Семенченко та Шевченко є можливими організаторами контрабандної схеми із ввезення військових запчастин та товарів подвійного призначення з Росії. Згодом вони нібито продавали ці деталі, зокрема клістрони до ЗРК С-300, державним підприємствам за завищеними цінами. У межах розслідування було проведено понад 80 обшуків і вилучено велику кількість зброї.

25 березня Служба безпеки оприлюднила нові докази у справі щодо незаконного постачання військових товарів з Російської Федерації – переписки й розмови Семенченка і Шевченка.

Андрію Рогозі – фігуранту низки кримінальних проваджень і журналістських розслідувань щодо корупційних схем, пов‘язаних з ДК “Укроборонпром” – та Євгенові Шевченку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 333 Кримінального кодексу України.

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