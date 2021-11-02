Ворог посилює угруповання артилерії поблизу лінії зіткнення, – розвідка

Бойовик так званої "ДНР". Ілюстративне фото

Російські окупанти посилюють угруповання артилерії на окремих напрямках поблизу лінії зіткнення.

Про це у вівторок, 2 листопада, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“Командування ЗС РФ продовжує утримувати на передових позиціях оперативного угруповання російських окупаційних військ значну кількість розвідувально-диверсійних груп, розрахунків протитанкових ракетних комплексів та снайперських пар у готовності для завдавання втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження, руйнування фортифікаційного обладнання та провокування вогню у відповідь”, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти збільшили кількість розвідувальних постів спостереження за діяльністю підрозділів Об’єднаних сил та визначення об’єктів для ведення артилерійського (снайперського) вогню.

“На окремих напрямках противник посилює угруповання артилерії поблизу лінії зіткнення. При цьому, висування самохідних артилерійських установок до замаскованих вогневих позицій здійснюється переважно з настанням темряви”, – зазначили у ГУР.

Як інформувала “Новинарня“, протягом доби 1 листопада в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані 11 порушень режиму припинення вогню, два з них – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 вівторка, 2 листопада, на фронті зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

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