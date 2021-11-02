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ООС: біля Новолуганського окупанти вчинили вісім обстрілів за добу

02/11/2021 08:51

Протягом минулої доби, 1 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню (обстрілів), два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує пресцентр штабу ОС у ранковому зведенні.

Поблизу Новолуганського ворог вісім разів обстрілював позиції наших захисників, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Неподалік Світлодарська та Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Втрат за добу 1 листопада не було.

На збройні провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити вогневу активність, зазначили у штабі.

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