Міністр економіки Любченко подав у відставку

Перший віцепрем’єр-міністр-міністр економіки Олексій Любченко написав заяву про відставку.
Про це у вівторок, 2 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.
“Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади”, – написав Мельничук.
Нагадаємо, напередодні заяву про звільнення написав віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков.
Також віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський написав заяву про відставку.
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