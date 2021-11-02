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Міністр економіки Любченко подав у відставку

02/11/2021 11:55

Перший віцепрем’єр-міністр-міністр економіки Олексій Любченко написав заяву про відставку.

Про це у вівторок, 2 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

“Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади”, – написав Мельничук.

Нагадаємо, напередодні заяву про звільнення написав віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков.

Також віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський написав заяву про відставку.

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