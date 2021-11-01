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Фракція “Слуга народу” затверджує кандидатів на глав 4 міністерств: Резніков іде в МОУ, замість нього Верещук

01/11/2021 20:53

 

Фракція “Слуга народу” на засіданні своєї фракції ввечері 1 листопада затверджує кандидатури нових міністрів.

Про це повідомили у своїх телеграм-каналах кілька народних депутатів цієї фракції.

Зокрема, народний депутат від “СН” Олександр Качура заявив, що фракція вирішила підтримати призначення Ірини Верещук міністеркою реінтеграції окупованих територій, а Олексія Резнікова — міністром оборони.

Качура також повідомив, що заяви про відставку пишуть голова Мінстратегпрому Олег Уруський та міністр економіки Олексій Любченко.

Міністром стратегічної промисловості стане Павло Рябікін, який залишить посаду голови Держмитниці. Міністеркою економіки замість Любченка буде заступниця голови офісу президента Юлія Свириденко.

Позиція міністра екології поки вакантна. Є кілька кандидатів. Але, швидше за все, вакансію заповнить один із чинних заступників”, – додав Качура.

За звільнення урядовців голосуватимуть у середу, 3 листопада, за призначення – у четвер.

О 21:17 понеділка речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук повідомила, що фракція визначилася з кандидатурою міністра оборони.

“Народні депутати від «Слуги Народу» на засіданні фракції підтримали рішення президента України Володимира Зеленського щодо висунення кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони України”.

Також, з її слів, фракція підтримала висунення Ірини Верещук на посаду віцепрем’єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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