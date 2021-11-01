Резніков іде з Мінреінтеграції, щоб очолити Міністерство оборони, – ЗМІ

Олесій Резніков. Фото: пресслужба ОП

Віцепрем’єр-міністр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков написав заяву на звільнення.

Про це в понеділок, 1 листопада, повідомив у телеграм-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Член уряду – віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Рєзніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням, в якій також подякував за довіру”, – зазначив Мельничук.

Як пише “Лівий берег”, заява буде погоджена, якщо парламент проголосує за відставку Резнікова принаймні 226 голосами. Цей тиждень – пленарний, тож Мінреінтеграції може отримати нового голову вже найближчим часом.

Наступницею Резнікова на посаді міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій може стати народна депутатка, “слуга народу” Ірина Верещук.

Зазначається, що кандидатура Резнікова готується до затвердження на посаду міністра оборони замість чинного очільника МОУ Андрія Тарана.

Політичну діяльність Олексій Резніков почав у 2008 році як депутат Київської міської ради. 2014-го він знову був обраний київським депутатом, також став заступником міського голови – секретарем Київської міської ради.

З березня 2020-го – віцепремʼєр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. З травня 2020 – перший заступник голови Української делегації в Тристоронній контактній групі.

З квітня 2016 року по вересень 2018 року був заступником голови Київської міської державної адміністрації питань провадження самоврядних повноважень. У 2017 році відповідав за організацію і проведення пісенного конкурсу “Євробачення” у Києві від КМДА.

У 2018 році відповідав за організацію і проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 від КМДА.

З листопада 2018 року поновив юридичну практику як партнер “Юридичної фірми “Астерс”.

У 2005 та 2019 роках – член Наглядової ради АТ “Ощадний банк України”.

Читайте також:

Омеляну пропонували з ОП велику платню за відмову від критики Зеленського і Єрмака