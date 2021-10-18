Омеляну пропонували з ОП велику платню за відмову від критики Зеленського і Єрмака

Володимир Омелян

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що торік у червні представники офісу президента України запропонували йому високу посаду в обмін на те, щоби він перестав критикувати главу держави Володимира Зеленського та очільника офісу президента Андрія Єрмака.

Про це ексурядовець написав у фейсбуці в понеділок, 18 жовтня.

“У червні 2020-го представники офісу президента України запропонували мені високу посаду з дуже високим для мене щомісячним фінансовим забезпеченням. Єдина вимога – припинити критикувати Зеленського і Єрмака. В протилежному випадку – у мене “будуть проблеми”. Я відмовився, бо спільні з Лещенком (Сергієм Лещенком, – “Н”) у мене лише зріст і поганий зір”, – розповів Омелян.

Надалі він вступив до партії “Європейська солідарність” та різко критикує Зеленського і його команду в соцмережах та в медіа.

За його словами, через тиждень після цього в нього відбувся “випадковий” обшук ДБР”. А НАБУ вручило Омеляну підозру за те, що в нього нібито “виник злочинний намір знизити портові тарифи і збори на 20%, я закрився в кабінеті і підписав відповідний наказ”.

“Сказати, що ця кримінальна справа викликала шок у мене, державних чиновників і бізнесу – це нічого не сказати. Вперше в новітній історії України за реформу, зниження податкового тиску на бізнес людину, яка цим займалася хочуть посадити у в’язницю на шість років! Незважаючи на те, що все було зроблено правильно, ми пройшли сім кіл пекла через Кабмін, наради, узгодження, держава в підсумку отримала прибуток у понад 260 млн доларів і ріст морської галузі на 20%! Фактично, якби суд засудив мене за це, то кожен наступний, хто захоче знизити податки чи тарифи, підняти пенсії або зарплати – автоматично йде у в’язницю за “збитки” державі!”, – наголосив Володимир Омелян.

Колишній міністр інфраструктури зазначив, що є українські морські порти в Чорному морі конкурують насамперед з румунськими і російськими, а через високі портові збори вантажопотік йде в сусідні держави, а не в Україну.

“Зеленський з Єрмаком вирішили “структурувати” свій бізнес не лише в Росії, але й в Румунії? Однієї державної зради за “вагнерівців” здається замало?” – резюмував Омелян.

Нагадаємо, 18 жовтня, Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачувала у вчиненні незаконних дій, які призвели до недоотримання державним бюджетом понад 30 мільйонів гривень.

Обвинувальний акт стосовно Омеляна через цю справу скерували до суду 9 листопада 2020 року. Через тиждень прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив йому обвинувачення.

За версією слідства, в грудні 2017 року Омелян видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один з цих зборів (адміністративний) є дохідною частиною державного бюджету, і змінювати його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

У 2018 році через зменшення адміністративного збору бюджет отримав тільки 173,1 млн замість очікуваних 203,5 млн грн.

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