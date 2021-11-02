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Дмитро Ярош став радником Головнокомандувача ЗСУ

02/11/2021 11:38

Колишнього лідера “Правого сектора”, командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша призначили радником Головнокомандувача Збройних cил України.

Про це він повідомив у фейсбуці у вівторок, 2 листопада.

“Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений радником Головнокомандувача Збройних сил України. Дякую за довіру”, – зазначив він.

Також Ярош опублікував у соцмережі спільне фото із Залужним та обкладинки посвідчення радника.

Залужчний Ярош 1 Залужчний Ярош 2
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Фото: Дмитро Ярош/Facebook

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