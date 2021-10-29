Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо Ємену

Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних санкцій згідно з резолюцією Ради безпеки ООН щодо Республіки Ємен.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в указі №555/2021, опублікованому на сайті глави держави.

“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй щодо Єменської Республіки”, – ідеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 15 жовтня РНБО постановила ввести санкції згідно з резолюціями ООН проти Ємену проти:

командувача угруповання “Аль-Хусі” Аль-Халіка Аль-Хусі;

одного з керівників угрупування Абдалли Яхья Аль Хакіма;

експрезидента країни Алі Абдалла Салеха;

лідера єменських хуситів Абдулмаліка Аль-Хутіта;

колишнього посла країни Ахмеда Алі Абдалла Салеха;

директора департаменту карного розшуку столиці країни Султана Салех Аіда Забіна.

Санкції проти вищевказаних осіб будуть діяти до 28 лютого 2022 року.

У резолюціях ООН вказано, що підсанкційні особи причетні до військових злочинів, а також перешкоджають мирному вирішенню конфлікту у країні. Крім того, деяких із них звинувачують у тортурах та злочинах проти людяності.

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