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Помилки в санкційному списку РНБО стосуються не осіб, а транслітерації в прізвищах, – Данілов

17/10/2021 20:04

Помилки щодо понад ста людей у санкційному списку “злодіїв у законі”, складеному РНБО, стосувалися не людей, а написання їхніх прізвищ.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов у коментарі Громадському.

Секретар РНБО пояснив, що 108 осіб до списку внесли не помилково, а з помилками у даних.

За його словами, правоохоронці, які допустили помилки у транслітерації, були покарані.

Втім, за словами Данілова, серед понад 650 осіб справді була одна, яка опинилася у переліку випадково, і санкції щодо неї вже зняли. Хто ця людина і чому її внесли до списку, секретар РНБО не уточнив. Імовірно, йдеться про Мехака Алексаняна, якого, за даними “Громадського”, в санкційний список внесли через особисту неприязнь і бізнес.

Раніше представник Міністерства внутрішніх справ часів Арсена Авакова Ярослав Тракало в коментарі “Українській правді” запевнив, що МВС “нікого помилково не зараховувало” до криміналітету, а нинішні зміни в санкційному списку є “косметичними”.

З даними Тракала, на останньому засіданні Рада нацбезпеки “провела уточнення щодо правильності написання транслітерації (написання прізвища та імені латинськими літерами) прізвищ та дат народження поданих громадян”.

Наприклад, №1 Єсін Єгор в англійській транслітерації по списку Yesin Yegor у нинішньому варіанті виправлений на Esin Egor, а Лисенко Сергій – з Lysenko Serhi на Lysenko Serhii.

Також Тракало пояснив, що “злодії у законі” часто мають по кілька паспортів, де може відрізнятися навіть на одну літеру правопис прізвища або ж дата народження

“У зв’язку з цим варто зазначити, що всі проєкти рішень на засідання РНБО готуються апаратом РНБО. Після цього подані матеріали затверджує секретар Ради нацбезпеки. Він же перед внесенням на розгляд погоджує їх із президентом. І тільки після проходження усіх цих формальностей, а насправді – складних і відповідальних етапів державної роботи кожного члена Ради нацбезпеки й оборони, куди, до слова, входять не якісь статисти, а генеральний прокурор, голова Служби безпеки України, голова Служби зовнішньої розвідки, міністр оборони тощо, – проєкт рішення виноситься на розгляд членів РНБО”, – додав Тракало.

Як писала “Новинарня“, 15 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в рішеннях органу щодо  “злодіїв у законі” щодо 108 людей припустилися помилок, які були виправлені на засіданні цього дня. При цьому стало відомо, що під час фіналізації списку “злодіїв у законі” його сфальсифікувало керівництво МВС часів Арсена Авакова. Помилки вже усунули, а відповідальних — вісьмох працівників МВС – притягнуто до відповідальності.

Йдеться, зокрема, по травневий указ президента Володимира Зеленського, яким він ввів у дію рішення РНБО, оскаржене у Верховному Суді.

Як стало відомо, 12 фігурантів “злодійського списку” не погодилися з присвоєним їм званням кримінального авторитета, відкидаючи рішення Радбезу. Серед незгодних – ексдепутат Васильківської міськради Мехак Алексанян, відомий на Київщині готельним бізнесом і участю в політиці. Крім нього, з президентом судяться кримські татари, в минулому – члени добробатів, які брали участь в антитерористичній операції.

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