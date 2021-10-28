На фронті – 15 порушень “режиму тиші” за добу, загинув боєць ЗСУ

Протягом минулої доби, 27 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, три з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує пресцентр штабу ОС у ранковому зведенні.
Поблизу Гранітного окупанти двічі здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
У напрямку Луганського ворог чотири рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
У бік Новолуганського та Водяного найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.
У районі Лебединськооо та Зайцевого обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Позиції поблизу Кряківки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.
Біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
“Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну”, – йдеться в повідомленні.
Укрпїнські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Станом на 7:00 четверга, 28 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
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