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В Україні ще сім областей переходять до “червоної” зони карантину із 30 жовтня.

Як повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у телеграмі, рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у середу, 27 жовтня.

“Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей“, – написав урядовець.

У регіонах забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Нагадаємо, з 15 жовтня Херсонська область перейшла у “червону” зону карантину, з 18 жовтня розпочав діяти червоний рівень епідемічної небезпеки у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях, із 23 жовтня – в Сумській.

26 жовтня на території Рівненської та Миколаївської областей встановити червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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