“Народна декомунізація”: на Полтавщині повалили пам’ятники Чапаєву і комсомольцям. ФОТО

Фото: пресслужба УІНП

У місті Лубни Полтавської області громадські активісти демонтували пам’ятник більшовику Василю Чапаєву.

Паралельно з цим у Лохвиці знесли пам’ятник комсомольцям. А в Хоролі намагалися знести бюст радянського генерала та державного діяча Івана Третяка – монумент встояв, але на ньому написали “вбивця”.

Імовірно, до акцій причетний київський громадський рух “Гонор”.

Як передає “Новинарня“, про подію в Лубнах, що сталася у вівторок, 26 жовтня, інформує пресслужба Полтавського офісу Північно-східного відділу Українського інституту національної пам’яті.

“У ніч з 25 на 26 жовтня невідомі патріоти у Лубнах здійснили акт народної декомунізації. Небайдужі громадяни зробили те, на що не спромоглася влада Лубен протягом шести років. У місті демонтовано масивний пам’ятник Василеві Чапаєву – військовому діячеві Російської імперії та більшовицької Росії, члену РСДРП (більшовиків), командиру 25-ї стрілецької дивізії Червоної армії, учаснику встановлення радянської влади”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що УІНП звернувся на “гарячу” урядову лінію, зокрема до Національної поліції та генпрокуратури з вимогою порушити кримінальні справи щодо посадових осіб Лубенського міськвиконкому, які протягом шести років не вжили заходів щодо демонтажу пам’ятника Чапаєву, саботуючи норми Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

“А співробітники Лубенської поліції, замість подяки свідомим громадянам за виконання декомунізаційного закону щодо пам’ятника Чапаєву, внесли відомості до ЄРДР “за фактом вандалізму і ознаками кримінального правопорушення частини 2 ст. 296 ККУ”, – наголосили в УІНП. І додали, що “в діях Лубенської поліції також вбачаються ознаки саботажу закону”.

Повалений у Лохвиці пам’ятник присвячений радянським комсомольцям. Місцева влада, відмовляючись від демонтажу, присвячувала монумент “молоді 1920-1960-х років”.

“Пам’ятник комсомольцям у Лохвиці – це знущання над пам’яттю мільйонів людей, що постраждали від комунізму. Комсомольці пліч-о-пліч з комуністами здійснювали злочини проти людяності: масовий терор, депортації і Голодомор-геноцид. Комсомол слугував взірцем для Гітлер’югенду і виконував аналогічні функції. Пограбування і знищення церков, просування войовничого атеїзму, русифікація – список “подвигів” ленінського комсомолу можна продовжувати”, – писав на “Історичній правді” регіональний представник Українського інституту національної пам’яті на Полтавщині Олег Пустовгар.

Очевидно, в місті Хорол активісти намагалися повалити і пам’ятник Івану Третяку, але він встояв. Натомість на постаменті написали – “вбивця”. Демонтажу погруддя Третяку віддавна вимагали місцеві активісти й ветерани АТО, “Новинарня” писала про це в матеріалі “Недекомунізований Хорол. Як ветеран АТО бореться з пам’ятником генералу – вбивці цивільного “Боїнга”“. Генерал армії СРСР Іван Третяк – уродженець села Мала Попівка Хорольського району. У період ІІ Світової війни у 21-річному віці командував полком Червоної армії. Герой Радянського Союзу (1945).

Після війни командував військами Далекосхідного військового округу СРСР. Був заступником міністра оборони СРСР, головнокомандувачем військ ППО СРСР. Член ЦК КПРС у 1976-1990 роках, депутат Верховної Ради СРСР.

Саме Третяк віддав наказ збити південнокорейський “Боїнг-747”, який виконував рейс Нью-Йорк – Анкоридж – Сеул, помилково відхилився від маршруту і пролетів над далекосхідною територією СРСР. Тоді загинуло 269 людей. Пам’ятник радянському діячеві Третяку також підлягає декомунізації відповідно до законодавства України, однак місцева влада в Хоролі досі уникала демонтажу.

У Полтавському офісі УІНП вказують, що, згідно зі статтею 436-1 закону про декомунізацію, публічне використання символіки комунорежиму карається “обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої; ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої”.

Торік у квітні на вимогу УІНП і ГО “Світанок” погруддя Чапаєву демонтували у Семенівці.

Регіональний представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар наводить приклади перейменувань вулиць Чапаєва на Полтавщині, зокрема і в жовтні 2021 року, та наголошує, що процес декомунізації, в тому числі й очищення символьного простору та топоніміки Полтавщини від імені російського більшовика Чапаєва, набрав незворотного характеру.

“Пора це збагнути і владі Лубен. Протягом вже ось двох років Інститут нацпам’яті і я особисто надсилали офіційні листи до Лубенської міськради, по-людськи, по-доброму просили не заплющувати очі на цю ганьбу… Саботажницька позиція керівництва Лубенської громади й призвела до народного обурення. Якщо закон не спроможна виконати влада, тоді за це береться громадянське суспільство, яке після Революції Гідності виросло з дитячих штанців, подорослішало і зміцніло! Не знаю, хто демонтував незаконний пам’ятник Чапаєву, але однозначно публічно дякую цим свідомим громадянам як співробітник центрального органу виконавчої влади”, – заявив Пустовгар.

Водночас активіст і блогер Сергій Стерненко написав, що акцію знесення радянських пам’ятників провели “відомі і невідомі патріоти з руху “Гонор” та випадкові перехожі”.

Рух “Гонор” републікував цей пост Стерненка.

Київське об’єднання “Гонор” проводило акції під офісом президента на підтримку Сергія Стерненка, входить до неформальної групи, що відстежує розслідування вбивства Катерини Гандзюк, тощо. Очолює організацію ветеран полку “Азов”, колишній керівник київської організації партії “Національний корпус” Сергій Філімонов.

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