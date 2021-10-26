Міськрада Сміли відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці “єдинороски” Терешкової

Президент Російської Федерації Володимир Путін та його поплічниця Валентина Терешкова

Міська рада Сміли у Черкаській області відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці космонавтки, депутатки Держдуми від “Єдиної Росії” Валентини Терешкової на честь загиблих у російсько-українській війні смілянців.

Про це інформує “Лівий берег” у вівторок, 26 жовтня.

У запиті журналіста Олександра Рудоманова від 12 жовтня йшлося про розгляд можливості перейменування вулиці імені Терешкової, яка голосувала за окупацію Криму, на імена людей, що загинули у війні з Росією та були мешканцями Сміли.

У відповіді на це виконавчий комітет вказав, що вулицю не будуть перейменовувати, адже пропозицію подав не житель міста.

Це вже друга відмова щодо перейменування вулиць Терешкової у Смілі.

У вересні Смілянська міська рада на лист голови руху “Декомунізація. Україна” Вадиму Познякову вказала, що його звернення не буде взято до уваги, оскільки він також не є мешканцем Сміли.

Нагадаємо, станом на травень 2021 року в Україні налічувалося понад 270 топонімів на честь депутатки російської Держдуми, першої в світі космонавтки Валентини Терешкової, яка в березні 2014 року підтримала дозвіл вводу російських військ на територію України й окупацію Криму.

27 лютого 2014 року разом з іншими депутатами Держдуми Терешкова відвідувала Крим для “спілкування з жителями”. Також вона активно підтримує політику президента РФ Володимира Путіна.

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