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Рада змінила межі трьох міст і перейменувала два населених пункти

06/10/2021 15:22

У середу, 6 жовтня, Верховна Рада ухвалила постанови про перейменування та ті, які передбачають зміну і встановлення меж трьох міст України.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Так, згідно з підтриманою 263 народними депутатами постановою “Про перейменування села Мармузовичі Буського району Львівської області” (№2715), село Мармузовичі перейменовано на село Андріївка.

Водночас постанова “Про перейменування селища міського типу Більмак Пологівського району Запорізької області” (№5571), за яку проголосував 231 парламентарій, передбачає перейменування смт Більмак на смт Кам’янка.

Окрім того, ухваленою постановою “Про зміну і встановлення меж м. Соснівка Червоноградського району Львівської області” (№5491), яку підтримали 313 народних депутатів, передбачається змінити межі Соснівки, збільшивши її територію на 102,5924 гектара, і затвердити територію міста області загальною площею 300,5924 гектара земель.

Згідно з підтриманою 309 парламентаріями постановою “Про зміну і встановлення меж міста Іллінці Вінницького району Вінницької області” (№5489), межі Іллінці збільшуються на 2 326 гектарів, а також затверджується територія Іллінців загальною площею 3 106 гектарів земель.

Окрім цього, 303 нардепи проголосували за постанову “Про встановлення меж м. Попасної Сєверодонецького району Луганської області” (№4488), яка передбачає встановлення меж міста Попасна та затвердження його території загальною площею 2925 гектарів.

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