У Карлівці на Полтавщині мають демонтувати пам’ятник комуністу Підгорному, є розпорядження ОДА

Пам'ятник Миколі Підгорному в місті Карлівка

Голова Полтавської обласної держадміністрації розпорядився демонтувати пам’ятник комуністу Підгорному в місті Карлівка, і це рішення має бути реалізоване.

Про це “Новинарні” повідомив Полтавський офіс Північно-східного відділу Українського інституту національної пам’яті з посиланням на розпорядження за №524 від 16.07.2021 голови ОДА Олега Синєгубова.

“Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», враховуючи наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 30 березня 2021 року № 237 «Про визнання такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’ятку культурної спадщини»: демонтувати пам’ятник-погруддя Миколі Вікторовичу Підгорному в м. Карлівка Полтавської області як такий, що підпадає під дію Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»”, – сказано в розпорядженні голови облдержадміністрації.

Контроль за виконанням покладено на заступницю голови ОДА Катерину Рижеченко.

“Ми здійснюватимемо моніторинг виконання розпорядження та закликаємо мерію Карлівки негайно виконати розпорядження очільника Полтавщини”, – заявив регіональний представник УІНП у Полтавській області Олег Пустовгар.

У представництві нагадали, що стаття 436 Кримінального кодексу України передбачає обмеження волі на строк до п’яти років за виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного режиму. А якщо ці дії вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, вони караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Натомість 8 липня 2020 року в Карлівці “було грубо порушено норми декомунізаційного закону”: за участі в.о. міського голови Олега Стовбуна та інших представників місцевої влади на стадіоні відновили раніше демонтований пам’ятник першому секретарю ЦК Компартії України, уродженцю Карлівки Миколі Підгорному.

В Інституті нацпам’яті акцентували, що відповідно до пп. “ґ” п. 4 частини першої декомунізаційного закону “до символіки комуністичного режиму віднесено пам’ятники, присвячені особам, які обіймали керівні посади в Комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), особам, які обіймали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік”. Відтак Кобеляцька місцева прокуратура провадить досудове розслідування з приводу відновлення пам’ятника в Карлівці.

В офіційному листі за підписом голови УІНП Антона Дробовича, скерованому з цього приводу генпрокуратурі та Національній поліції, було зазначено: “Микола Вікторович Підгорний (1903–1983) — радянський державний і партійний діяч, член ЦК КПУ у 1952–1966 роках, член Президії ЦК КПУ у 1953–1963 роках, член ЦК КПРС у 1956–1981 роках, перший секретар ЦК КПУ у 1957–1963 роках, член Президії Політбюро ЦК КПРС у 1960–1977 роках. Таким чином, Микола Підгорний є особою, яка обіймала керівні посади у Комуністичній партії”.

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