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Для ЗСУ відновили більше десяти броньованих гусеничних тягачів БТС-4

27/10/2021 19:02

Державне підприємство “Львівський бронетанковий завод” провело відновлення понад десяти броньованих тягачів БТС-4 з покращеними тактико-технічними характеристиками для Міністерства оборони України.

Про це у середу, 27 жовтня, повідомили у пресслужбі “Укроборонпрому”.

Зазначається, що перша партія відремонтованої техніки вже відправлена безпосередньо у війська, друга – чекає на відвантаження.

На частині вдосконалених БТС-4 було встановлено ведучі колеса танка Т-80 та уніфіковані гусеничні стрічки від цієї ж моделі.

“У стислі терміни фахівці нашого підприємства створили конструкторську та технологічну документацію на переробку ходової частини зі встановленням ведучих коліс та іншими необхідними змінами. Броньовані тягачі з покращеними ТТХ успішно пройшли типові випробування та підтвердили свою ефективність. Хочу наголосити, що це дає можливість у наступних замовленнях встановлювати уніфіковані гусеничні стрічки від танка Т-80 на танках Т-72, Т-55 (54) і всіх видах спеціальної та інженерної військової техніки на базі цих машин”, – коментує директор заводу Віктор Андрощук.

Ці БТС-4 оснащено крановою установкою з гідравлічним приводом вантажопідйомністю до 12 тонн, електрозварювальним обладнанням, тяговою та додатковою лебідками.
Все це дає можливість виконувати повний перелік робіт з поточного та середнього ремонту бронетехніки в польових умовах. Для розчищення шляхів і обладнання позицій тягач отримав сучасне бульдозерне обладнання.
За тактико-технічними характеристиками цей тягач не поступається БРЕМ-1, а його відновлення коштує значно дешевше.

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