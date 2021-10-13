Підприємство “Укроборонпрому” замовляло неякісні гусеничні стрічки до бронетехніки. Прийшла СБУ

Фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки України звітує, що викрила корупційний механізм розтрати бюджетних коштів керівництвом одного з державних підприємств, яке входить до структури “Укроборонпрому”.

Про це в середу, 13 жовтня, інформує пресцентр СБУ.

“Контррозвідники встановили, що організатори оборудки замовляли неякісні гусеничні стрічки до бронетехніки, які не відповідають технічним та якісним характеристикам, а посадовці військового представництва Міноборони «затуляли» на це очі”, – йдеться в пресрелізі СБ.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 191 – привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України.

У приміщенні держпідприємства та у помешканнях фігурантів провадження відбулись слідчі дії.

“Під час обшуків виявлено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність, та партію неякісних запчастин до бронетехніки. За попередньою оцінкою фахівців-експертів у військовій сфері, вони не відповідають вказаним у тендерній закупівлі вимогам”, – наголошують у спецслужбі.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх епізодів злочинної діяльності та притягнення до відповідальності причетних осіб.

Операція проводилась у Львівській області.

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