Підприємство “Укроборонпрому” замовляло неякісні гусеничні стрічки до бронетехніки. Прийшла СБУ

Служба безпеки України звітує, що викрила корупційний механізм розтрати бюджетних коштів керівництвом одного з державних підприємств, яке входить до структури “Укроборонпрому”.
Про це в середу, 13 жовтня, інформує пресцентр СБУ.
“Контррозвідники встановили, що організатори оборудки замовляли неякісні гусеничні стрічки до бронетехніки, які не відповідають технічним та якісним характеристикам, а посадовці військового представництва Міноборони «затуляли» на це очі”, – йдеться в пресрелізі СБ.
Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 191 – привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України.
У приміщенні держпідприємства та у помешканнях фігурантів провадження відбулись слідчі дії.
“Під час обшуків виявлено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність, та партію неякісних запчастин до бронетехніки. За попередньою оцінкою фахівців-експертів у військовій сфері, вони не відповідають вказаним у тендерній закупівлі вимогам”, – наголошують у спецслужбі.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх епізодів злочинної діяльності та притягнення до відповідальності причетних осіб.
Операція проводилась у Львівській області.
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