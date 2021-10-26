Армія Іраку допоможе розвивати сержантський корпус ЗСУ

Начальником управління професійної підготовки Сухопутних військ МО Республіки Ірак генерал-майором Мохамед Соаб Ала Мохаммед Макасене, фото пресслужби ГШ ЗСУ

Військовослужбовці Республіки Ірак працюватимуть над покращенням професійної підготовки сержантського складу Збройних сил України.

Про це йшлося під час зустрічі заступника Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з начальником управління професійної підготовки Сухопутних військ МО Іраку генерал-майором Мохамедом Соаб Ала Мохаммед Макасене.

“Збройні Сили України раді вітати досвідчених генералів та сержантів ЗС Іраку, які прибули для обміну досвідом становлення сержантського корпусу збройних сил обох країн. Шлях трансформації сержантського складу ЗС України перебуває в активній фазі й відзначається успіхами”, – цитує Мойсюка пресцентр ГШ ЗСУ.

Очільник іракської делегації відзначив, що його візит до України є частиною програми “Удосконалення військової освіти” при місії НАТО в Республіці Ірак щодо розвитку системи професійної підготовки сержантського складу.

“У ЗС України існує гарно розвинута система підготовки сержантсько-старшинського складу. Протягом двох попередніх днів ми ознайомились з нею у навчальному центрі “Десна” ім. князя Ярослава Мудрого та 72-ій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Ми плануємо розвивати ці гарні відносини та співпрацювати з українською стороною з питань всебічного розвитку сержантського складу”, – сказав Мохамед Соаб Ала Мохаммед Макасене.

Відомо також, що сторони окреслили результати візиту та обговорили подальші перспективні напрямки співпраці ЗС України та Іраку щодо розвитку професійного сержантського складу.

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