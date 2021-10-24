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У Харкові спалили автомобіль топ-чиновника Генпрокуратури, – ЗМІ

24/10/2021 17:19

У ніч на 24 жовтня в Слобідському районі Харкова згорів легковий автомобіль, який здогадно належать високопоставленому співробітнику Офісу генерального прокурора.

Про пожежу повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“24 жовтня о 01:44 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Ньютона, 104 у Харкові. Горів легковик Lexus ЕS 350”, – йдеться в заяві ГУ ДСНС Харківської області.

Зазначається, що вогонь знищив всю передню частину автомобіля й пошкодив задню частину припаркованого поблизу легковика Skoda.

Попередньою причиною пожежі рятувальники називають “занесення відкритого джерела запалювання ззовні”, тобто підпал.
Правоохоронці почали розслідування.

За даними видання Police Control Ukraine, автомобіль належить родині колишнього співробітника обласного управління СБУ, а нині заступника голови Генеральної інспекції Генпрокуратури Дмитра Калюжного.

У своїй податковій декларації чоловік вказав право керування автомобілем Lexus ES 350 2011 року випуску, власник якого – Олександр Калюжний (ймовірно, батько).

Ймовірною причиною підпалу видання називає “розбірки прокурорських” – помсту працівників місцевої прокуратури або поліцейських, які фігурують у корупційних справах, що розслідував Калюжний, працюючи в СБУ.

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Україна

У Харкові спалили автомобіль топ-чиновника Генпрокуратури, – ЗМІ

У ніч на 24 жовтня в Слобідському районі Харкова згорів легковий автомобіль, який здогадно належать високопоставленому співробітнику Офісу генерального прокурора. Про пожежу повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. “24...

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