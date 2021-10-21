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У Польщі пройшли спільні навчання WYDRA-21 за участю ЛитПолУкрбриг. ФОТО

21/10/2021 10:04

На полігоні поблизу польського Любліна упродовж 11-15 жовтня командування Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького взяло участь у командно-штабному навчанні “ВИДРА-21” (WYDRA-21), організованому 18-ю механізованою дивізією імені генерала Тадеуша Бука ЗС Республіки Польща.

Про це в четвер, 21 жовтня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Мета щорічних командно-штабних навчань – оцінювання персоналу штабу ЛитПолУкрбриг із планування, організації та проведення тактичних заходів під час хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної загрози й удосконалення можливостей управління простором бойових дій під час поточних операцій.

Також протягом тижня командно-штабного навчання “ВИДРА-21” було організоване покращення сумісності та спроможностей особового складу ЛитПолУкрбриг і 18-ї механізованої дивізії щодо планування, зміцнення співробітництва між особовим складом та оцінювання ведення тактичних дій під час прикриття підрозділів у бою.

Фото: пресслужба Генштабу ЗСУ

Командно-штабне навчання “ВИДРА-21” було проведено для навчання та здійснення процесу ухвалення військових рішень з використанням стандартних оперативних процедур бригади, а також для перевірки готовності ЛитПолУкрбриг до взаємодії з вищим командуванням.

Фото: пресслужба Генштабу ЗСУ

“Одне з основних завдань ЛитПолУкрбриг – навчальна діяльність, спрямована на підтримку реформування ЗСУ. Офіцери організовують та беруть участь у різних типах навчальних проєктів за межами Польщі. З іншого боку, навчання у бригаді досі ґрунтувалося на внутрішній системі навчання та майстер-класів. У нас багато спільного”, – сказав генерал дивізії, доктор Ярослав Громадзінський, командир 18-ї механізованої дивізії імені генерала Тадеуша Бука ЗС Республіки Польща.

Фото: пресслужба Генштабу ЗСУ

“Багатонаціональна бригада функціонує в нашому районі, наш батальйон штабу має окремий елемент для її захисту, тому співпраця є природною саме через організацію спільних навчань”, – додав заявив генерал.

Довідково

“ВИДРА-21” – командно-штабне навчання, організоване для відпрацювання стандартних оперативних процедур штабу бригади, оцінювання злагодженості та взаємосумісності між підрозділами, командною групою та персоналом у поєднанні з удосконаленням навичок процесу ухвалення військових рішень, обміном досвідом і посиленням співпраці з вищим штабом. Ґрунтовний аналіз і затим навчальний огляд дій підтвердили потужну здатність і велике значення для проведення операцій у майбутньому.

Штаб батальйону 19-ї Люблінської механізованої бригади імені генерала дивізії Францішка Клееберга забезпечив усі необхідні потреби щодо організації та постачання мобільних модулів командного пункту LITPOLUKRBRIG (транспортні засоби командного пункту армії).

Нагадаємо, в Литовсько-польсько-українській бригаді ЛитПолУкрБриг змінився командувач. Ним став офіцер польської армії Ярослав Мокржицький.

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