У ЛитПолУкрБриг змінили командира: хто буде замість полковника ЗСУ Дмитра Братішка

Полковник ЗСУ Дмитро Братішко

У Литовсько-польсько-українській бригаді ЛитПолУкрБриг змінився командувач. Досі її очолював полковник ЗСУ Дмитро Братішко.

Церемонія зміни командувача відбулася у четвер, 7 жовтня на Литовській площі в Любліні.

Тепер ЛитПолУкрБриг очолить офіцер польської армії Ярослав Мокржицький.

“Сьогодні знаменний день для нашої бригади – 6-я річниця LITPOLUKRBRIG. Полковник Дмитро Братішко передає LITPOLUKRBRIG новопризначеному командиру полковнику Ярославу Мокржицькому”, – йдеться в повідомленні пресслужби бригади.

Відомо, що під час урочистостей були присутні представники трьох держав, місцева влада та іноземні партнери.

ЛитПолУкрБриг існує вже шість років. Полковник Братішко очолював цей міжнародний зведений підрозділ протягом 2018-2021 років.

Підкреслимо, що саме за час командування Братішком ЛитПолУкрБригу це міжнародне військове з’єднання вийшло на спільне багатонаціональне тактичне навчання за шість років існування.

Довідково

Литовсько-польська-українська бригада – це багатонаціональний підрозділ, який становлять підрозділи литовських, польських та українських збройних сил.

Створення бригади стало продовженням військової співпраці між трьома країнами, започаткованої в рамках польсько-українського батальйону (ПолУкрбат) та литовсько-польського батальйону (ЛитПолбат), які разом співпрацювали у 1998–2010 роках та 1997–2008 роках відповідно.

З 2000-го по 2010 рік підрозділи ПолУкрбату (підсиленого взводом ЗС Литви) брали участь в операціях КФОР, Косово. ЛитПолбат у 2000 році був включений до сил швидкого реагування ЄС.

14 червня 2007 року, під час зустрічі міністрів оборони ЄС, було ухвалено рішення щодо створення багатонаціонального підрозділу – литовсько-польсько-українського миротворчого батальйону ЛитПолУкрбат. Восени 2008 року тип підрозділу було переформатовано до бригадного рівня.

Міністри оборони країн-засновниць ухвалили положення угоди про створення тристоронньої литовсько-польсько-української бригади під час зустрічі у Варшаві 19 вересня 2014 року. Того ж дня було підписано угоду між урядами Литви, Польщі та України про створення спільної військової бригади.

24 липня 2015 року у Львові було підписано технічну угоду, яка обумовлює детальні аспекти функціонування ЛитПолУкрбриг та її командування.

25 січня 2016 року міністри оборони Польщі, Литви та України Антоній Мацеревич, Юозас Олекас та Степан Полторак урочисто оголосили про створення Литовсько-польсько-української бригади під час офіційної церемонії відкриття в Любліні.

Командування бригади розміщується в Любліні (Польща). Підпорядковані підрозділи перебувають у пунктах постійної дислокації у своїх країнах та залучаються до складу багатонаціональної військової частини щодо ухвалення рішення про застосування за призначенням бригади або будь-яких її елементів.

Штатно до ЛитПолУкрбриг входять міжнародний штаб, три лінійні батальйони (батальйон “Уланів” Великої княжни Бірюте з литовської бригади “Залізний Вовк”; механізований батальйон Підгальських стрільців 19-ї механізованої бригади Війська Польського та десантно-штурмовий батальйон однієї з десантно-штурмових бригад ЗС України).

Решта 14 юнітів – підрозділи бойового та логістичного забезпечення. Кожна з країн делегує особовий склад, фінансові та матеріальні ресурси для забезпечення нормального функціонування спільної військової частини.

2017 року бригада була названа іменем Великого гетьмана Костянтина Острозького та отримала оновлені символи – бойовий прапор і герб.

З 2018 року солдати та офіцери ЛитПолУкрбриг узяли участь у 31 міжнародному військовому навчанні, що відбувалися на території Польщі, України, Грузії та Греції.

Згідно з вимогами міжнародної угоди, посади командира бригади, заступника командира бригади та начальника штабу бригади заміщуються військовослужбовцями Литви, Польщі та України на ротаційній основі кожні три роки.

Станом на квітень 2021 року командиром ЛитПолУкрбриг призначено полковника Дмитра Братішка (Збройні сили України), заступником командира – полковника Артураса Ясінскаса (ЗС Литви), начальником штабу – полковника Міхала Малишка (ЗС Польщі).

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