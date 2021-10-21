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До суду скерували справу щодо ветерана Прохнича, який прийшов до будівлі уряду з гранатою

21/10/2021 16:00

Печерська окружна прокуратура міста Києва відзвітувала, що скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який погрожував підірвати гранату у приміщенні Кабінету Міністрів України. Нагадаємо, що йдеться про ветерана АТО Володимира Прохніча.

Про це повідомила пресслужба офісу генерального прокурора у четвер, 21 жовтня.

“Розслідуванням встановлено, що 4 серпня 2021 року колишній військовослужбовець прийшов до приміщення КМУ на вул. Грушевського та, висмикнувши із бойової гранати РГН запобіжне кільце, повідомив про захоплення будівлі. Він наказав двом працівникам Кабміну перебувати поруч, а співробітникам Управління державної охорони триматися осторонь та не застосовувати зброю”, – нагадують в пресцентрі ОГП.

Під час досудового розслідування підозрюваний пояснив свої дії гострою реакцією на складні життєві обставини та щиро розкаявся.

“За результатом стаціонарної судово-психіатричної експертизи чоловіка визнано осудним. Наразі він перебуває під вартою”, – повідомили в пресслужбі ОГП.

Дії Прохніча кваліфіковано як незаконне позбавлення волі із застосуванням зброї, захоплення державної будівлі та незаконне зберігання бойових припасів (ч. 2 ст. 146, ст. 341 та ч. 1 ст. 263 КК України).

Як писала “Новинарня“, 4 серпня до будівлі КМУ зайшов невідомий чоловік, який витягнув із кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожував його підірвати.
Через 10 хвилин перемовин поліція затримала Володимира Прохнича. Відомо, що він брав участь у бойових діях та сході та був двічі поранений.

5 серпня Київська міська прокуратура заявила, що Прохничу повідомили про підозру за трьома статтями: захоплення державних будівель, незаконне позбавлення волі та незаконне поводження зі зброєю.
Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна та голова Консультативної ради при Президентові України з питань забезпечення прав і свобод захисників України направили звернення до офісу генерального прокурора з проханням врахувати психоемоційний стан ветерана російсько-української війни Прохнича під час вчинення дій у будівлі КМУ.
Згодом стало відомо, що поліція за погодженням прокуратури просить арештувати Прохнича без права на заставу.

6 серпня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ветерану АТО Володимиру Прохнічу, який прийшов 4 серпня до будівлі уряду з гранатою.

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Україна

До суду скерували справу щодо ветерана Прохнича, який прийшов до будівлі уряду з гранатою

Печерська окружна прокуратура міста Києва відзвітувала, що скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який погрожував підірвати гранату у приміщенні Кабінету Міністрів України. Нагадаємо, що йдеться про ветерана АТО...

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