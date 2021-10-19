Скріншот із сайту музею

В Україні створили Віртуальний музей російської агресії.

Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

“Нарешті в Україні з’явився Віртуальний музей російської агресії, який ми щойно презентували. Цей проект збирає і наочно ілюструє факти порушень Росією територіальної цілісності нашої держави. Детально знайомить з 20 кейсами, пов’язаними з окупацією Криму”, – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

За його словами, музей розповідає про зникнення і викрадення людей, екологічні, воєнні та інші злочини, які скоювала Росія, починаючи з 2014 року.

“Документальні факти, разом з фото- та відеодоказами та публікаціями незалежних медіа, усні свідчення, особові та судові справи – все це використовувалося для відображення якомога повнішої, реальної картини. Нам потрібно віртуально захищати себе, бо війна йде на різних фронтах, у тому числі на фронті фальсифікацій та фейків”, – додав він.

Міністр заявив, що наразі у віртуальному музеї представлена експозиція про злочини в Криму, а в планах – кейси з окупації Донбасу.

“Такі проекти – частина успішної реалізації стратегії інформаційної безпеки РНБО. Також інформація з ресурсу буде корисною і для іноземних журналістів як надійне джерело для висвітлення теми. Для цього доступна англомовна версія. Фактично Віртуальний музей російської агресії спростить роботу в частині доказової бази щодо анексії Криму”, – вважає Ткаченко.

Музей доступний за посиланням.

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