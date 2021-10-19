ФБР у Вашингтоні обшукує будинок російського олігарха Дерипаски

Олег Дерипаска

Агенти Федерального бюро розслідувань прийшли з обшуком у будинок російського олігарха Олега Дерипаски в Вашингтоні.

Про це у вівторок, 19 жовтня, інформує NBC News.

Представник ФБР зазначив у коментарі виданню, що бюро проводить “правоохоронні дії в будинку”, але не вдавався в деталі.

Ен-Бі-Сі нагадує, що Дерипаска – нафтовий магнат-мільярдер. У квітні 2018 року на нього наклали санкції міністерства фінансів США.

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