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Кабо-Верде екстрадувало дипломата за запитом США. Чи буде видача Поклонської Україні?

17/10/2021 19:52

Влада острівної африканської держави Кабо-Верде видала Сполученим Штатам Америки громадянина Венесуели, бізнесмена Алекса Сааба, незважаючи на те, що він мав дипломатичний статус посланця венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє російська служба “Радіо Свобода” з посиланням на повідомлення радіо Кабо-Верде в суботу, 16 жовтня.

Сааба звинувачують у відмиванні грошей в інтересах режиму Ніколаса Мадуро, якого Вашингтон не визнає легітимним президентом Венесуели.

Екстрадований мав статус спецпосланника Мадуро. Рішення про те, що він може бути виданий США, прийняв у вересні конституційний суд Кабо-Верде.

Алекс Сааб

Сааб був заарештований в аеропорту на острові Сал у Кабо-Верде ще в червні 2020 року, коли його літак здійснив посадку для дозаправки на шляху з Венесуели в Іран. Підставою для затримання став виданий США міжнародний ордер на арешт Сааба.
Влада Венесуели оголосила протест, вказавши на дипломатичний статус Сааба, однак суди в Кабо-Верде не зважили на ці аргументи.

У цьому контексті важливо, що влада України поставила перед Кабо-Верде питання про злочинну діяльність Наталії Поклонської, яка була призначена послом Росії в цій країні. Працівниця української прокуратури Поклонська у 2014 році перейшла на бік окупантів, отримала посаду “прокурора Криму” та брала участь у переслідуванні Меджлісу кримських татар, українських активістів та ін.
Україна оголосила Поклонську в розшук за державну зраду, сепаратизм і захоплення влади.
В МЗС України попередили Поклонську, що в неї не вийде сховатися навіть в Африці.

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