“Сховатися не вийде навіть в Африці”: МЗС порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Поклонської

Наталія Поклонська. Фото: "24 канал"

Міністерство закордонних справ України порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності “експрокурорки” окупованого Криму та колишньої депутатки Державної думи Наталії Поклонської, яку сьогодні було призначено посолкою РФ у Кабо-Верде.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає “Інтерфакс-Україна” в середу, 13 жовтня.

“Сховатися не вийде навіть в Африці. МЗС України вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності громадянки Поклонської”, – сказав дипломат.

Речник зазначив, що Поклонська перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.

“Зважаючи на призначення Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде нагадуємо, що колишнього прокурора російської окупаційної адміністрації в Криму розшукують за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії”, – пояснив він.

Довідка:

Республіка Кабо-Верде – невелика держава в Західній Африці, розташована в Атлантичному океані на 18 островах Зеленого Мису. Колишня колонія Португалії, яка отримала незалежність в 70-х роках минулого століття.

Станом на 2020 рік населення держави становило 560 тисяч осіб.

У 2019 році Росія і Кабо-Верде підписали угоду про безвізовий режим.

Як відомо, Наталія Поклонська після окупації Криму в 2014 році перейшла на бік Росії. В Україні проти неї порушено низку кримінальних справ, у тому числі за державну зраду і причетність до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.

На виборах до Держдуми РФ Поклонську обрали “депутатом” від Криму, проте вибори на окупованому півострові не визнали ні Україна, ні країни Заходу.

Також вона перебуває у санкційних списках ЄС і низки інших країн.

У червні Поклонська повідомила, що не балотуватиметься в наступне скликання Держдуми від “Єдиної Росії” і “переходить на нову роботу”, про яку обіцяла оголосити пізніше. При цьому вона заявляла, що майбутня робота “буде пов’язана, серед іншого, зі збереженням унікальних заповідних територій, екологією, доступністю пляжів і охороною здоров’я”. Щоправда, тоді ходили чутки про те, що її можуть призначити на якусь із посад в окупованому Криму.

“Зміни в житті – це завжди складний період. Можна сказати, що це такий-собі вихід із зони комфорту”, – розмірковувала депутатка.

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