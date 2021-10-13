“Миротворець” вніс у базу 12-річну дівчинку з Луганська: чому саме та як реагує РФ

Фаїна Савенкова, фото з відкритих джерел

До бази сайту “Миротворець” потрапила 12-річна мешканка тимчасово окупованої території Луганської області, письменниця Фаїна Савенкова.

Причиною внесення до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, стала участь Савенкової у фестивалі “Зірки над Донбасом”, який відбувся в ОРЛО на початку жовтня.

Також дівчинка з Луганська брала участь у спільному проєкті з російським письменником Олександром Конторовичем, а в 2021 році написала з ним спільний роман “Стоящие за твоим плечом”.

“Жертва психологічного насильства і російсько-терористичної пропаганди. Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах. Називає себе прозаїком, драматургом і фантастом. Насправді поширює фейкову інформацію і власні домисли. Член т.зв. “Спілки письменників ЛНР”. Вказує місце проживання “Новоросія”, – йдеться в її “резюме” на “Миротворці”.

До Дня захисту дітей 31 травня 2021 року Савенкова записала відео “для Організації Об’єднаних Націй”, у якому закликала установу пам’ятати, що “діти Донбасу теж заслуговують справжнього дитинства”. Фаїна заявляє про “постійні обстріли” з боку ЗСУ по Луганську.

Її звернення одразу ж використав у своєму виступі перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський, “прив’язавши” до слів Савенкової буцімто “злочини” ЗСУ на сході України.

“Напередодні Міжнародного дня захисту дітей юний письменник Фаїна Савенкова з Донбасу закликала ООН не забувати про дітей Донбасу, які ось уже сім років живуть в умовах війни. Складно стримати емоції, коли отримуєш такі заклики… Зрозуміло, забути про те, що творить українська армія на сході власної країни, ми колегам з РБ ООН не дамо”, – сказав тоді Полянський.

Фаїна Савенкова заявила, що потрапити в список “Миротворця” для неї “почесно”, хоча вона виступає проти публікації її персональних даних.

Сепаратистські і пропагандистські російські ЗМІ та блогери бурхливо відреагували на внесення Фаїни до бази “Миротворця”, засуджуючи таке рішення щодо “12-річної дитини, автора оповідань”. “Уже не соромлячись із дітьми воюють” – пишуть деякі з них.

Засновник центру “Миротворець” Роман Зайцев відреагував на “зворотній зв’язок”: “І хто ж це таке зробив з цією дитинкою, що над Московщиною зарево і тхне? Хто створив з неї яничарицю пропагандою ненависті до України? А таких дітей там створили за 7,5 років дуже багато – з ненавистю в серці до України, яка ллється зі всіх дірок на окупованих російськими терористами землях”.

Російська Вікіпедія пише про Савенкову, що її твори перекладаються на чеську, італійську, сербську, болгарську, англійську мови.

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