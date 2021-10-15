Звання Героя України посмертно отримали “айдарівець” Рустам Хамраєв і миротворець у Боснії Микола Верхогляд

Ліворуч – Микола Верхогляд під час командування українським миротворчим контингентом у Сребрениці, праворуч – Рустам Хамраєв (фото "Волинської газети")

Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць надав звання Героя України із врученням ордена “Золота зірка” полковнику Миколі Верхогляду та солдату Рустаму Хамраєву. Обом – посмертно.

Відповідні укази, датовані 14 жовтня 2021 року, опубліковані на сайті президента.

Як зазначається у відповідному указі, Хамраєв удостоєний високої нагороди “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України”.

Полковника Верхогляда відзначено “за особисту мужність і героїзм, виявлені під час виконання бойових та спеціальних завдань, вірність військовій присязі”.

Рустам Шонійозович Хамраєв – доброволець, боєць батальйону “Айдар”. Загинув 17 червня 2014 року під час бою за звільнення селища Металіст під Луганськом.

Народився 29 листопада 1975 року в Луцьку. Батько Рустама – етнічний узбек, мати – українка.

До війни Хамраєв був активним учасником Революції гідності. З початком агресії Росії пішов воювати добровольцем.

Під час бою в селищі Металіст бійці потрапили у засідку та вступили у бій проти добре озброєних терористів із важким стрілецьким озброєнням та бронемашинами. Рустам залишився прикривати бійців свого підрозділу, стримував наступ терористів та самотужки утримував позицію. Він дав можливість побратимам перегрупуватися та відійти у безпечне місце, але сам був розстріляний із крупнокаліберного кулемета з танка.

Микола Якович Верхогляд – командувач українського миротворчого контингенту в мусульманському анклаві Жепа під час війни в Боснії. Помер 30 травня 2021 року від тяжкої форми COVID-19.

Народився 20 липня 1954 року на Київщині. У 1992-1994 рр. очолював штаб бригади охорони ГШ ЗС України.

У 1995-1996 рр. — командувач українського миротворчого контингенту в Боснії, заступник командувача миротворчого контингенту ООН у секторі “Сараєво” колишньої Югославії. Найбільш відомий тим, що під час наступу армії Республіки Сербської на мусульманські анклави Сребреницю та Жепу забезпечив евакуацію мирного населення Жепи. Тоді як населення Сребрениці, де розміщувався голландський миротворчий контингент, евакуйовано не було, що стало причиною масових убивств.

Після повернення в Україну працював на різних посадах в Головному управлінні розвідки МО України. З грудня 2006 року перебував у запасі.

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