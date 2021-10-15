Президент підписав укази про генеральські звання та нагороди військовим і ветеранам

З нагоди Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський надав генеральські звання та державні нагороди військовослужбовцям ЗСУ й інших силових структур.
Чергове звання генерал-лейтенанта 14 жовтня отримав Микола Олещук – командувач Повітряних сил Збройних сил України, відповідно до указу №537/2021.
Указом №538/2021 звання бригадного генерала надано:
Цим же указом військове звання коммодора отримав доти капітан 1 рангу Олексій Доскато – заступник командувача Військово-Морських сил ЗСУ.
Крім того, Зеленський підписав указ №527/2021 “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня захисників і захисниць України”. У ньому йдеться:
“За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов’язків постановляю:
у Збройних Силах України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ГОНЧАРУКА Олега Миколайовича – полковника
ЗІНЕВИЧА Олександра Івановича – полковника
ІВАНЕНКА Іллю Володимировича – підполковника
КРИВОРУЧЕНКА Дениса Ігоровича – підполковника
ЛОГУША Володимира Васильовича – майора
ОСМИСЛОВСЬКОГО Дмитра Сергійовича – капітана
СОЮШКІНА Богдана Станіславовича – полковника
СТЕНЬКА Сергія Володимировича – полковника
ТИХОМИРОВА Владислава Олеговича – старшого лейтенанта
ШИЛА Павла Олександровича – полковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
МУСІЯ Віталія Миколайовича – молодшого сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
ВІТРУКА Богдана Олеговича – старшого лейтенанта
ВОЛОВИКА Артема Юрійовича – штаб-сержанта
ЖУЛІНСЬКОГО Анатолія Миколайовича – старшого лейтенанта
КУРАТНИКА Володимира Валерійовича – молодшого сержанта
ЛЕХА Євгенія Вікторовича – старшого лейтенанта
МЕЛЬНИЧУКА Олексія Владиленовича – старшого солдата
МОТОРНОГО Василя Дмитровича – старшого солдата
ПАСТУШЕНКА Романа Олексійовича – старшого лейтенанта
ПЕТРИКОВА Олександра Вікторовича – головного сержанта
ПРИЙМАКА Артема Олеговича – майора
РАДЧУКА Дмитра Анатолійовича – старшого сержанта
ТЕРПАКА Олександра Ярославовича – сержанта
ФЕЛЬДМАНА Якова Дмитровича – молодшого сержанта
ХИЛЕВИЧА Євгенія Васильовича – старшого лейтенанта
ШАЛАМАГУ Івана Михайловича – старшого лейтенанта
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
ГРІДЧІНУ Тетяну Феліксівну – підполковника медичної служби
ЛІПАЙ Альону Вікторівну – солдата
САМОРОКОВУ Єлизавету Володимирівну – старшого сержанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ВЕТЧИНКІНА Сергія Юрійовича – капітана
ГАВРАСЯ Василя Сергійовича – лейтенанта
ГРУДЗЕВИЧА Олега Петровича – майора
ДАВИДЮКА Олександра Вікторовича – підполковника
ДЕМІДОВА Сергія Миколайовича – старшого солдата
ЄФІМЧУКА Дениса Григоровича – капітана
ЗАБАРУ Яну Петрівну – старшого солдата
ЗАРИЦЬКУ Любов Миколаївну – сержанта
ЗАТУРСЬКУ Олену Володимирівну – лейтенанта
ЗІНКЕВИЧА Владислава Денисовича – старшого лейтенанта
ІВАШКА Олександра Федоровича – капітана
КАРПЕТЧЕНКА Іллю Юрійовича – солдата
КВЯТКОВСЬКУ Тетяну Віталіївну – молодшого лейтенанта
КОРЖЕНКА Вадима Вікторовича – майора
КУЗНІЦОВА Дмитра Васильовича – майстер-сержанта
ЛАЗЕБНИКА Євгена Миколайовича – солдата
ЛУБЧУКА Івана Петровича – старшого прапорщика
МАЗУР Аліну Миколаївну – старшого солдата
МАКСИМІВА Андрія Григоровича – старшого сержанта
МАРТИШЕВСЬКУ Наталію Миколаївну – старшого сержанта
НЕДАЙБОРЩ Олену Василівну – штаб-сержанта
НЕМИРОВЦЯ Ярослава Сергійовича – старшого солдата
ОСТАПЧУКА Сергія Олександровича – капітана
ПОТАПЕНКО Анну Миколаївну – старшого солдата
САМАРІНА Антона Андрійовича – старшого лейтенанта
САПІЖАКА Івана Михайловича – старшого лейтенанта
СЕМИКІНА Сергія Петровича – старшого сержанта
СЛОБОДЯНЮКА Артема Сергійовича – старшого солдата
СОКИРКА Сергія Івановича – підполковника
СОКІЛА Юрія Михайловича – підполковника
СТЕПЧУКА Василя Миколайовича – старшого лейтенанта
ХОМ’ЯКА Вадима Ігоровича – старшого лейтенанта
ЧУБАР Тетяну Миколаївну – старшого солдата
ШАСТАЛА Леоніда Володимировича – прапорщика
ЯКУНІНУ Тетяну Віталіївну – старшого сержанта
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ОГІЙЧУКА Андрія Ігоровича – лейтенанта
СЕРГІЄНКА Руслана Олександровича – полковника
ТОРОВАТОВА Віктора Борисовича – підполковника
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ВЄТРОВУ Наталію Євгенівну – штаб-сержанта
ЗРАЖЕВСЬКОГО Анатолія Анатолійовича – старшого лейтенанта
КАЗІКОВА Дмитра Ігоровича – молодшого сержанта
КЛАДЬКА Сергія Сергійовича – старшого матроса
МАРЧЕНКА Олександра Вікторовича – підполковника
НАГАЯ Руслана Васильовича – майора
НІКОЛАЄВА Михайла Валерійовича – штаб-сержанта
ОСІНСЬКОГО Андрія Мирославовича – майора
САРІКА Євгенія Валерійовича – підполковника
СИЧИКОВУ Ольгу Миколаївну – штаб-сержанта
СТРЮКОВА Владислава Олександровича – старшого лейтенанта
ТАТЬЯНЧЕНКА Романа Ігоровича – старшого матроса
ШИМАНА Дениса Васильовича – майора
у підрозділах Служби безпеки України:
Нагородити орденом Данила Галицького
КУЧЕРА Івана Володимировича – капітана
САЙКОВСЬКОГО Максима Олександровича – полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ПАШУНА Петра Гнатовича – капітана
ПОЛЯКОВУ Світлану Миколаївну – полковника
ПОПОВА Володимира Володимировича – полковника
СИДОРКІНУ Анну Леонідівну – полковника
у підрозділах Національної гвардії України:
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
ІЛЬЧЕНКО Тетяну Миколаївну – підполковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ВЕРНІЄНКА Олександра Григоровича – старшого сержанта
КОМОЛІКОВА Микиту Сергійовича – старшого солдата
ОНІЩУКА Владислава Вікторовича – головного сержанта
ОРЛОВУ Олену Юріївну – майора
у підрозділах Державної прикордонної служби України:
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ОВЧАРУК Анжелу Василівну – майстер-сержанта
ТРОФІМЕНКА Олега Володимировича – полковника
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ХАРЧЕНКО Наталію Віталіївну – майстер-сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
КОРНЄЄВА Олександра Юрійовича – майстер-сержанта
у підрозділах Національної поліції України
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
КОЛЕСНІКОВУ Тетяну Сергіївну – майора поліції
НАУМОВУ Оксану Євгенівну – підполковника поліції
ПАВЛУШКА Михайла Миколайовича – майора поліції
САФОНОВА Вячеслава Леонідовича – підполковника поліції
СЕНЬКІВА Назара Тарасовича – майора поліції
УСТАВИЦЬКОГО Юрія Вікторовича – полковника поліції
у підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій:
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
ГОРЯКА Романа Геннадійовича – майора служби цивільного захисту
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
БАХАЛ Вероніку Григорівну – майора служби цивільного захисту
БОГДАНА Назара Володимировича – майора служби цивільного захисту
ГАРМАША Сергія Миколайовича – старшого прапорщика служби цивільного захисту
ФОМЕНКО Вікторію Миколаївну – старшого прапорщика служби цивільного захисту
у підрозділах Управління державної охорони України:
Нагородити орденом “За заслуги” ІІІ ступеня
ШУПП Оксану Сергіївну – полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
КУЛІКОВСЬКОГО Віталія Валерійовича – полковника
Нагородити орденом Данила Галицького
ШАРАНА Олеся Володимировича – полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ВИХОРА Романа Володимировича – майора
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
МЕЛЬНИЧЕНКА Максима Володимировича – майора
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
СТЕФАНЧУКА Дмитра Михайловича – майстер-сержанта
у підрозділах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БРИНДЗЮ Мирослава Броніславовича – капітана
БУРКОВСЬКУ Галину Анатоліївну – капітана
ДМІТРІЄВА Дениса Анатолійовича – підполковника
КОНОВАЛОВА Віталія Валерійовича – майора
МІЛЕНКА Сергія Леонідовича – майора
СТРУКА Андрія Дмитровича – майстер-сержанта
ЦИНКА Олексія Миколайовича – майстер-сержанта
у громадських організаціях ветеранів і волонтерів:
Нагородити орденом “За заслуги” ІІІ ступеня
ЛАВРИКА Володимира Володимировича – голову громадської організації “Спілка ветеранів АТО Сумської області”, учасника антитерористичної операції
МАЦАЙТІСА Олександра Євгеновича – члена громадської організації “Об’єднання ветеранів АТО та військовослужбовців 3-го окремого полку спеціального призначення”, учасника антитерористичної операції, м.Кропивницький
ШРУБКОВСЬКОГО Володимира Григоровича – голову громадської організації “Спілка інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини”, учасника антитерористичної операції
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
ВИНИЧЕНКА Олександра Івановича – учасника антитерористичної операції, Запорізька область
ГОВОРУНА Василя Миколайовича – члена громадської організації “Всеукраїнська Асоціація ветеранів Афганістану та АТО”, учасника антитерористичної операції, Київська область
ЗЮЗЯ Володимира Івановича (посмертно) – учасника антитерористичної операції, Запорізька область
МОЙСЕЄНКА Анатолія Миколайовича – члена громадської організації “Українська Асоціація інвалідів АТО”, учасника антитерористичної операції, м.Київ
ОДНОВОЛА Євгена Анатолійовича – члена Всеукраїнської громадської організації “Об’єднані війною. 90-й батальйон”, учасника антитерористичної операції, м.Черкаси
ПОПУДНИКА Віктора Васильовича – члена громадської організації “Спілка учасників бойових дій “Об’єднані війною”, учасника антитерористичної операції, м. Ужгород
ПРАВЕНЬКОГО Володимира Валентиновича – члена громадської організації “Українська Асоціація інвалідів АТО”, учасника антитерористичної операції, Луганська область
ПРОДАНЮКА Сергія Григоровича (посмертно) – учасника антитерористичної операції, м.Чернівці
РІЗНИЧЕНКА Павла Вікторовича – члена громадської організації “Українська Асоціація інвалідів АТО”, учасника антитерористичної операції, м.Дніпро
СТАШУКА Миколу Дмитровича – члена громадської організації “Громадянське об’єднання волонтерів та добровольців України “Воля до правди”, учасника антитерористичної операції, м.Черкаси
ТІЛІЖЕНКА Віталія Вікторовича (посмертно) – учасника антитерористичної операції, м.Запоріжжя
ХАРІНА Олександра Леонідовича – учасника антитерористичної операції, Київська область
ЧЕРКАШИНА Олега Степановича – голову громадської спілки “Всеукраїнське об’єднання товариств ветеранів антитерористичної операції”, м.Харків
ЯКІБЧУКА Юрія Олексійовича – учасника антитерористичної операції, Закарпатська область
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
ДЕМ’ЯНИК Людмилу Василівну – координатора освітньо-виховного напрямку громадської організації “Жіночий ветеранський рух”, учасницю антитерористичної операції, м.Івано-Франківськ
КІРІЛЛОВУ Юлію Сергіївну – члена правління громадської організації “Жіночий ветеранський рух”, учасницю антитерористичної операції, м.Київ
ПРИЙМАК Катерину Андріївну – заступника голови громадської організації “Жіночий ветеранський рух”, учасницю антитерористичної операції, м.Київ
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
ЦИГУЛЬСЬКОГО Валентина Володимировича – члена громадської організації “Всеукраїнське об’єднання учасників АТО”, учасника антитерористичної операції, м.Київ.
Указ датовано 12 жовтня 2021 року.
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