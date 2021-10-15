Президент підписав укази про генеральські звання та нагороди військовим і ветеранам

З нагоди Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський надав генеральські звання та державні нагороди військовослужбовцям ЗСУ й інших силових структур.

Чергове звання генерал-лейтенанта 14 жовтня отримав Микола Олещук – командувач Повітряних сил Збройних сил України, відповідно до указу №537/2021.

Указом №538/2021 звання бригадного генерала надано:

полковнику Володимиру Горбатюку – начальнику штабу – заступнику командувача військ оперативного командування “Захід” Сухопутних військ ЗСУ;

– начальнику штабу – заступнику командувача військ оперативного командування “Захід” Сухопутних військ ЗСУ; полковнику Сергію Літвінову – командувачу військ оперативного командування “Захід” Сухопутних військ ЗСУ;

– командувачу військ оперативного командування “Захід” Сухопутних військ ЗСУ; полковнику Анатолію Шевченку – заступнику Командувача об’єднаних сил апарату головнокомандувача Збройних Сил України.

Цим же указом військове звання коммодора отримав доти капітан 1 рангу Олексій Доскато – заступник командувача Військово-Морських сил ЗСУ.

Крім того, Зеленський підписав указ №527/2021 “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня захисників і захисниць України”. У ньому йдеться:

“За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов’язків постановляю:

у Збройних Силах України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ГОНЧАРУКА Олега Миколайовича – полковника

ЗІНЕВИЧА Олександра Івановича – полковника

ІВАНЕНКА Іллю Володимировича – підполковника

КРИВОРУЧЕНКА Дениса Ігоровича – підполковника

ЛОГУША Володимира Васильовича – майора

ОСМИСЛОВСЬКОГО Дмитра Сергійовича – капітана

СОЮШКІНА Богдана Станіславовича – полковника

СТЕНЬКА Сергія Володимировича – полковника

ТИХОМИРОВА Владислава Олеговича – старшого лейтенанта

ШИЛА Павла Олександровича – полковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

МУСІЯ Віталія Миколайовича – молодшого сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

ВІТРУКА Богдана Олеговича – старшого лейтенанта

ВОЛОВИКА Артема Юрійовича – штаб-сержанта

ЖУЛІНСЬКОГО Анатолія Миколайовича – старшого лейтенанта

КУРАТНИКА Володимира Валерійовича – молодшого сержанта

ЛЕХА Євгенія Вікторовича – старшого лейтенанта

МЕЛЬНИЧУКА Олексія Владиленовича – старшого солдата

МОТОРНОГО Василя Дмитровича – старшого солдата

ПАСТУШЕНКА Романа Олексійовича – старшого лейтенанта

ПЕТРИКОВА Олександра Вікторовича – головного сержанта

ПРИЙМАКА Артема Олеговича – майора

РАДЧУКА Дмитра Анатолійовича – старшого сержанта

ТЕРПАКА Олександра Ярославовича – сержанта

ФЕЛЬДМАНА Якова Дмитровича – молодшого сержанта

ХИЛЕВИЧА Євгенія Васильовича – старшого лейтенанта

ШАЛАМАГУ Івана Михайловича – старшого лейтенанта

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

ГРІДЧІНУ Тетяну Феліксівну – підполковника медичної служби

ЛІПАЙ Альону Вікторівну – солдата

САМОРОКОВУ Єлизавету Володимирівну – старшого сержанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ВЕТЧИНКІНА Сергія Юрійовича – капітана

ГАВРАСЯ Василя Сергійовича – лейтенанта

ГРУДЗЕВИЧА Олега Петровича – майора

ДАВИДЮКА Олександра Вікторовича – підполковника

ДЕМІДОВА Сергія Миколайовича – старшого солдата

ЄФІМЧУКА Дениса Григоровича – капітана

ЗАБАРУ Яну Петрівну – старшого солдата

ЗАРИЦЬКУ Любов Миколаївну – сержанта

ЗАТУРСЬКУ Олену Володимирівну – лейтенанта

ЗІНКЕВИЧА Владислава Денисовича – старшого лейтенанта

ІВАШКА Олександра Федоровича – капітана

КАРПЕТЧЕНКА Іллю Юрійовича – солдата

КВЯТКОВСЬКУ Тетяну Віталіївну – молодшого лейтенанта

КОРЖЕНКА Вадима Вікторовича – майора

КУЗНІЦОВА Дмитра Васильовича – майстер-сержанта

ЛАЗЕБНИКА Євгена Миколайовича – солдата

ЛУБЧУКА Івана Петровича – старшого прапорщика

МАЗУР Аліну Миколаївну – старшого солдата

МАКСИМІВА Андрія Григоровича – старшого сержанта

МАРТИШЕВСЬКУ Наталію Миколаївну – старшого сержанта

НЕДАЙБОРЩ Олену Василівну – штаб-сержанта

НЕМИРОВЦЯ Ярослава Сергійовича – старшого солдата

ОСТАПЧУКА Сергія Олександровича – капітана

ПОТАПЕНКО Анну Миколаївну – старшого солдата

САМАРІНА Антона Андрійовича – старшого лейтенанта

САПІЖАКА Івана Михайловича – старшого лейтенанта

СЕМИКІНА Сергія Петровича – старшого сержанта

СЛОБОДЯНЮКА Артема Сергійовича – старшого солдата

СОКИРКА Сергія Івановича – підполковника

СОКІЛА Юрія Михайловича – підполковника

СТЕПЧУКА Василя Миколайовича – старшого лейтенанта

ХОМ’ЯКА Вадима Ігоровича – старшого лейтенанта

ЧУБАР Тетяну Миколаївну – старшого солдата

ШАСТАЛА Леоніда Володимировича – прапорщика

ЯКУНІНУ Тетяну Віталіївну – старшого сержанта

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

ОГІЙЧУКА Андрія Ігоровича – лейтенанта

СЕРГІЄНКА Руслана Олександровича – полковника

ТОРОВАТОВА Віктора Борисовича – підполковника

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ВЄТРОВУ Наталію Євгенівну – штаб-сержанта

ЗРАЖЕВСЬКОГО Анатолія Анатолійовича – старшого лейтенанта

КАЗІКОВА Дмитра Ігоровича – молодшого сержанта

КЛАДЬКА Сергія Сергійовича – старшого матроса

МАРЧЕНКА Олександра Вікторовича – підполковника

НАГАЯ Руслана Васильовича – майора

НІКОЛАЄВА Михайла Валерійовича – штаб-сержанта

ОСІНСЬКОГО Андрія Мирославовича – майора

САРІКА Євгенія Валерійовича – підполковника

СИЧИКОВУ Ольгу Миколаївну – штаб-сержанта

СТРЮКОВА Владислава Олександровича – старшого лейтенанта

ТАТЬЯНЧЕНКА Романа Ігоровича – старшого матроса

ШИМАНА Дениса Васильовича – майора

у підрозділах Служби безпеки України:

Нагородити орденом Данила Галицького

КУЧЕРА Івана Володимировича – капітана

САЙКОВСЬКОГО Максима Олександровича – полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ПАШУНА Петра Гнатовича – капітана

ПОЛЯКОВУ Світлану Миколаївну – полковника

ПОПОВА Володимира Володимировича – полковника

СИДОРКІНУ Анну Леонідівну – полковника

у підрозділах Національної гвардії України:

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

ІЛЬЧЕНКО Тетяну Миколаївну – підполковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ВЕРНІЄНКА Олександра Григоровича – старшого сержанта

КОМОЛІКОВА Микиту Сергійовича – старшого солдата

ОНІЩУКА Владислава Вікторовича – головного сержанта

ОРЛОВУ Олену Юріївну – майора

у підрозділах Державної прикордонної служби України:

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ОВЧАРУК Анжелу Василівну – майстер-сержанта

ТРОФІМЕНКА Олега Володимировича – полковника

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

ХАРЧЕНКО Наталію Віталіївну – майстер-сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

КОРНЄЄВА Олександра Юрійовича – майстер-сержанта

у підрозділах Національної поліції України

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

КОЛЕСНІКОВУ Тетяну Сергіївну – майора поліції

НАУМОВУ Оксану Євгенівну – підполковника поліції

ПАВЛУШКА Михайла Миколайовича – майора поліції

САФОНОВА Вячеслава Леонідовича – підполковника поліції

СЕНЬКІВА Назара Тарасовича – майора поліції

УСТАВИЦЬКОГО Юрія Вікторовича – полковника поліції

у підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій:

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

ГОРЯКА Романа Геннадійовича – майора служби цивільного захисту

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

БАХАЛ Вероніку Григорівну – майора служби цивільного захисту

БОГДАНА Назара Володимировича – майора служби цивільного захисту

ГАРМАША Сергія Миколайовича – старшого прапорщика служби цивільного захисту

ФОМЕНКО Вікторію Миколаївну – старшого прапорщика служби цивільного захисту

у підрозділах Управління державної охорони України:

Нагородити орденом “За заслуги” ІІІ ступеня

ШУПП Оксану Сергіївну – полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

КУЛІКОВСЬКОГО Віталія Валерійовича – полковника

Нагородити орденом Данила Галицького

ШАРАНА Олеся Володимировича – полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ВИХОРА Романа Володимировича – майора

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

МЕЛЬНИЧЕНКА Максима Володимировича – майора

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

СТЕФАНЧУКА Дмитра Михайловича – майстер-сержанта

у підрозділах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БРИНДЗЮ Мирослава Броніславовича – капітана

БУРКОВСЬКУ Галину Анатоліївну – капітана

ДМІТРІЄВА Дениса Анатолійовича – підполковника

КОНОВАЛОВА Віталія Валерійовича – майора

МІЛЕНКА Сергія Леонідовича – майора

СТРУКА Андрія Дмитровича – майстер-сержанта

ЦИНКА Олексія Миколайовича – майстер-сержанта

у громадських організаціях ветеранів і волонтерів:

Нагородити орденом “За заслуги” ІІІ ступеня

ЛАВРИКА Володимира Володимировича – голову громадської організації “Спілка ветеранів АТО Сумської області”, учасника антитерористичної операції

МАЦАЙТІСА Олександра Євгеновича – члена громадської організації “Об’єднання ветеранів АТО та військовослужбовців 3-го окремого полку спеціального призначення”, учасника антитерористичної операції, м.Кропивницький

ШРУБКОВСЬКОГО Володимира Григоровича – голову громадської організації “Спілка інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини”, учасника антитерористичної операції

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

ВИНИЧЕНКА Олександра Івановича – учасника антитерористичної операції, Запорізька область

ГОВОРУНА Василя Миколайовича – члена громадської організації “Всеукраїнська Асоціація ветеранів Афганістану та АТО”, учасника антитерористичної операції, Київська область

ЗЮЗЯ Володимира Івановича (посмертно) – учасника антитерористичної операції, Запорізька область

МОЙСЕЄНКА Анатолія Миколайовича – члена громадської організації “Українська Асоціація інвалідів АТО”, учасника антитерористичної операції, м.Київ

ОДНОВОЛА Євгена Анатолійовича – члена Всеукраїнської громадської організації “Об’єднані війною. 90-й батальйон”, учасника антитерористичної операції, м.Черкаси

ПОПУДНИКА Віктора Васильовича – члена громадської організації “Спілка учасників бойових дій “Об’єднані війною”, учасника антитерористичної операції, м. Ужгород

ПРАВЕНЬКОГО Володимира Валентиновича – члена громадської організації “Українська Асоціація інвалідів АТО”, учасника антитерористичної операції, Луганська область

ПРОДАНЮКА Сергія Григоровича (посмертно) – учасника антитерористичної операції, м.Чернівці

РІЗНИЧЕНКА Павла Вікторовича – члена громадської організації “Українська Асоціація інвалідів АТО”, учасника антитерористичної операції, м.Дніпро

СТАШУКА Миколу Дмитровича – члена громадської організації “Громадянське об’єднання волонтерів та добровольців України “Воля до правди”, учасника антитерористичної операції, м.Черкаси

ТІЛІЖЕНКА Віталія Вікторовича (посмертно) – учасника антитерористичної операції, м.Запоріжжя

ХАРІНА Олександра Леонідовича – учасника антитерористичної операції, Київська область

ЧЕРКАШИНА Олега Степановича – голову громадської спілки “Всеукраїнське об’єднання товариств ветеранів антитерористичної операції”, м.Харків

ЯКІБЧУКА Юрія Олексійовича – учасника антитерористичної операції, Закарпатська область

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

ДЕМ’ЯНИК Людмилу Василівну – координатора освітньо-виховного напрямку громадської організації “Жіночий ветеранський рух”, учасницю антитерористичної операції, м.Івано-Франківськ

КІРІЛЛОВУ Юлію Сергіївну – члена правління громадської організації “Жіночий ветеранський рух”, учасницю антитерористичної операції, м.Київ

ПРИЙМАК Катерину Андріївну – заступника голови громадської організації “Жіночий ветеранський рух”, учасницю антитерористичної операції, м.Київ

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

ЦИГУЛЬСЬКОГО Валентина Володимировича – члена громадської організації “Всеукраїнське об’єднання учасників АТО”, учасника антитерористичної операції, м.Київ.

Указ датовано 12 жовтня 2021 року.