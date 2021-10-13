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“Цифрове майбутнє армії”: на Михайлівській площі відкривається виставка військової техніки

13/10/2021 09:51

У середу, 13 жовтня, на Михайлівській площі в Києві відкривається виставка, на якій демонструватимуть сучасні зразки озброєння та військової техніки.

Експозиція має назву “Цифрове майбутнє армії” та проходить у рамках відзначення Дня захисників і захисниць України 13-17 жовтня, повідомила пресслужба Міноборони.

На виставці показано сучасні зразки озброєння та військової техніки ЗС України: високоточну зброю, засоби розвідки, зв’язку та автоматизації управління, радіоелектронної боротьби, роботизовані комплекси, безпілотні літальні апарати тощо.

Відповідно до анонсу, основним акцентом буде демонстрація  оборонно-промислового потенціалу держави (підприємств усіх форм власності), показ інноваційних технологій, які можуть бути використані для розвитку спроможностей військ у найближчій перспективі.

Напередодні на площі вже можна було побачити станцію польового супутникового зв’язку українського виробництва, виставлену для показу.

День захисників та захисниць України відзначається 14 жовтня.

Подібні виставки озброєнь уже проходили на Михайлівській площі у 2015-2018 роках.

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