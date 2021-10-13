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У Польщі за допомогу в незаконному перетині кордону з Білорусі затримали громадян України

13/10/2021 14:57

У Польщі прикордонники затримали двох громадян України, що допомагали в організації незаконної міграції через польсько-білоруський кордон.

Про це в середу, 13 жовтня, інформує “Польське радіо”.

Працівники Підляського відділу Прикордонної служби РП затримали напередодні чотирьох іноземців, серед них двоє – громадяни України, які допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

За словами правоохоронців, двоє інших затриманих – громадяни Сирії з німецькими посвідками на проживання.

Від початку року працівники Підляського відділу Прикордонної служби затримали 250 осіб, серед яких також були громадяни України, що допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

Раніше Прикордонна служба поінформувала, що 12 жовтня зареєстрували 470 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

Нагадаємо, Республіка Польща на початку вересня запровадила на 30 днів надзвичайний стан у 183 населених пунктах Підляського і Люблінського воєводств, які межують з Білоруссю. Згодом НС було продовжено на 60 днів – до кінця листопада.

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