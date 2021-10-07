Польща зафіксувала рекордну кількість нелегалів з Білорусі. ВІДЕО

У Польщі за минулу добу, 6 жовтня, зафіксували 667 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Це – черговий рекорд від початку міграційної кризи на кордоні.

Про це інформує пресслужба Прикордонна служба Польщі в четвер, 7 жовтня.

Kolejne rekordy.Wczoraj tj.06.10 funkcjonariusze SG odnotowali 667 prób nielegalnego przekroczenia granicy z🇧🇾do🇵🇱, zatrzymali 7 imigrantów ob. Turcji.Pozostałym próbom zapobieżono. Za pomocnictwo, podobnie jak wczoraj, zatrzymano aż 13 osób:10 cudzoziemców i 3 Polaków.#NaStraży pic.twitter.com/fuicE4XT3g — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 7, 2021

“Чергові рекорди: напередодні, 6 жовтня, прикордонники зафіксували 667 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі. Затримано сім мігрантів, громадян Туреччини, решті спроб вдалося запобігти”, – йдеться в повідомленні.

Następny dowód na to, że białoruskie służby wykorzystują dzieci, aby wzmóc presję migracyjną na Polskę. Na filmie widać jak migrant wraz z dzieckiem pozuje do zdjęcia wykonując polecenia białoruskiego żołnierza. pic.twitter.com/cjlkAnLnsY — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 5, 2021

Також за допомогу нелегальним мігрантам перетнути кордон затримано 13 осіб: трьох поляків та десятьох іноземців.

Міністерство національної оборони Польщі зазначає, що білоруські служби активно використовують дітей, аби посилити міграційний тиск на Польщу.

Відомство опублікувало відео, де нелегальний мігрант з дитиною позує білоруському солдатові, який робить його фотографію.

Республіка Польща на початку вересня запровадила на 30 днів надзвичайний стан у 183 населених пунктах Підляського і Люблінського воєводств, які межують з Білоруссю. Згодом НС було продовжено на 60 днів – до кінця листопада.

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