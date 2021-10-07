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Польща зафіксувала рекордну кількість нелегалів з Білорусі. ВІДЕО

07/10/2021 14:15

У Польщі за минулу добу, 6 жовтня, зафіксували 667 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Це – черговий рекорд від початку міграційної кризи на кордоні.

Про це інформує пресслужба Прикордонна служба Польщі в четвер, 7 жовтня.

“Чергові рекорди: напередодні, 6 жовтня, прикордонники зафіксували 667 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі. Затримано сім мігрантів, громадян Туреччини, решті спроб вдалося запобігти”, – йдеться в повідомленні.

Також за допомогу нелегальним мігрантам перетнути кордон затримано 13 осіб: трьох поляків та десятьох іноземців.

Міністерство національної оборони Польщі зазначає, що білоруські служби активно використовують дітей, аби посилити міграційний тиск на Польщу.

Відомство опублікувало відео, де нелегальний мігрант з дитиною позує білоруському солдатові, який робить його фотографію.

Республіка Польща на початку вересня запровадила на 30 днів надзвичайний стан у 183 населених пунктах Підляського і Люблінського воєводств, які межують з Білоруссю. Згодом НС було продовжено на 60 днів – до кінця листопада.

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