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Білорусь виходить із угоди з ЄС про реадмісію

04/10/2021 17:45

Республіка Білорусь ухвалила законопроєкт про зупинення дії “Угоди про реадмісію з Європейським Союзом”.

Як повідомляє “Радіо Свобода” в понеділок, 4 жовтня, документ ухвалила Палата представників у першому читанні.

Згодом Рада Республіки підтвердила це рішення.

Самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко подав відповідний закон до парламенту Білорусі 8 вересня. З літа 2021 року ця держава практично перестала виконувати умови угоди.

Угоду між Республікою Білорусь та Європейським Союзом про спрощення візового режиму та Угоди між РБ та Євросоюзом про реадмісію осіб, які проживають на території ЄС без дозволу, підписали 8 січня 2020 року в Брюсселі.

З білоруського боку документи підписали міністр закордонних справ Володимир Макей, з боку ЄС – віцепрем’єр-міністр, міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович (від імені хорватського головування у Європейській раді) та єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоганссон.

У країнах Балтії і Польщі за останні місяці спостерігається сплеск мігрантів, що прибувають з Білорусі, при цьому європейські офіційні особи звинувачують Мінськ в організації незаконних переходів у відповідь на санкції, пов’язані з придушенням продемократичного руху в Білорусі.

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