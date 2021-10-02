На західному напрямку фактично діє єдина армія Білорусі й Росії, – Лукашенко

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі агресії проти Білорусі від інших країн вона перетвориться на “єдину військову базу з Росією”.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, передає білоруське державне агентство БелТА.

“Якщо треба буде, то Білорусь перетвориться на єдину базу Білорусі та Росії. Військову базу. Для того, щоб протистояти вашій агресії, якщо раптом ви на це зважитеся або окремі сусідні держави. Ви це повинні чітко розуміти”, – заявив білоруський керівник.

Відповідаючи на питання, чи не перетвориться Білорусь на західний форпост Росії, Лукашенко відповів: “Якщо ви так боїтеся, що Білорусь може перетворитися на західний форпост Росії, тоді навіщо ви цю дурну, безмозку проводите політику? Навіщо ви нас робите форпостом Росії?”

За його словами, Білорусь уже давно є форпостом Союзної держави Білорусі й Росії.

“У нас створена на цьому західному напрямку єдина фактично армія. Єдине збройне угрупування, основою якого є білоруська армія. І в разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина збройних сил Росії буде підтримувати”, – сказав Лукашенко.

“Тому розмова про те, що колись буде цей форпост, безпідставна. За необхідності цей форпост буде створений протягом місяця. У випадку загрози”, – додав глава РБ.

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